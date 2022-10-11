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職業軍人單薪8萬揹房貸 一家3口存款不足10萬哭訴「不敢生病！」

聯合新聞網／ 綜合報導
他每個月軍餉雖有8萬元，但工作多年銀行存款仍不到10萬元，擔心那天若自己生病了，突然需要支出一大筆錢，不知道該怎麼辦？圖／擷自ingimage
他每個月軍餉雖有8萬元，但工作多年銀行存款仍不到10萬元，擔心那天若自己生病了，突然需要支出一大筆錢，不知道該怎麼辦？圖／擷自ingimage

有一位快40歲的中華民國國軍上網求助，說他本身是職業軍人，每個月軍餉雖有8萬元，但工作多年銀行存款仍不到10萬元，擔心那天若自己生病了，突然需要支出一大筆錢，不知道該怎麼辦？

日前有一名網友在論壇Dcard以「工作多年仍然存款不到10萬」為題發文，他表示現住在新北市五股區，是一名職業軍人有一個10歲的女兒，一家三口單薪月入8萬元，每個月會給老婆45K當家用，每個月付完房貸後都存不到錢，至今已快40歲了，銀行存款不到10萬元，非常擔心萬一那天生病，突然要支出一大筆錢的話，該怎麼辦？於是上網求問。

貼文底下吸引大量回應，許多網友看了紛紛留言表示，「單薪家庭壓力太大了，怎麼不讓老婆去工作，你要是倒下，全家就BBQ了」、「請老婆去工作吧？8萬怎麼敢單獨扛起一個家」、「家庭收入八萬，我還真的不敢生，尤其在北部」、「給老婆太多錢」、「老婆沒存款是花去哪裡？你老婆也太好命了吧，一個月給他45k沒存款」、「你的意外險先買起來」。

原PO回應表示，「老婆是客家人，蠻節儉的，消費都會先比價」，老婆若出去工作月入不到3萬，加上老婆目前也不想工作，原PO也有計算過，這樣一來一回，對於家庭幫助不大。

許多網友表示原PO給老婆的45K太多，但也有網友幫算之後表示，「妻子手上45000零用，算一個成人每月生活費$16000（伙食/電信/交通等等），小孩學雜費跟才藝班每月約13500（扣完政府補助後），小孩伙食跟其他用品約3500，水電費抓一個月2000，一個月約剩下10000左右，以上還不含家庭雜支，感覺沒亂花錢，要省也沒辦法省多少」、「其實4.5萬家庭支出剛剛好吧！如果有小孩學費安親抓1.5萬，吃飯至少2.5萬，其他支出0.5，就花完了」。

也有網友真心建議原PO，「小孩上小學了老婆其實可以去上班」、「叫老婆出去工作唯一解，做個行政職加減補貼家用」、「脫離職場越久會越不想回去，人都有惰性，沒人想上班，建議還是好好溝通，生活很難講萬一怎麼了真的就倒了」。

國軍 Dcard 單薪

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