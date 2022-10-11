邊境違規食品又見中國猴頭菇 日本知名食品廠也上榜

食藥署今公布最新一周邊境查驗不合格食品名單，先前因不合格率過高，提升至百分百抽驗的中國大陸「乾猴頭菇」今再度上榜，半年內已達8批。同時，日本知名食品廠「CALBEE卡樂比4連幼兒蝦味條」因重金屬超標，因此遭退運、銷毀。

食藥署本次公布邊境查驗不合格食品名單共有13項，包括美國的蘿美、中國的乾猴頭菇、越南的金枕頭（榴槤）等，各自被檢出有農藥或重金屬殘留不合格情形。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，本次中國乾猴頭菇的進口商「埔里農產企業社」為初犯，因檢出殘留農藥克美素0.31 ppm，超出農藥殘留容許量標準，因此全數5,742公斤的乾猴頭菇全數退運、銷毀。

中國出口的不合格乾猴頭菇半年來累積8批，陳慶裕說明，目前對中國猴頭菇百分之百查驗的管制措施到11月1日為止，如今又出現不合格情況，屆期後會徵詢相關單位意見，討論是否延長；本批不合格情事也會請相關單位，針對來源國進行處置討論。

「新北市京秉貿易有限公司」進口的日本「CALBEE卡樂比4連幼兒蝦味條（INFANT 1SAI KAPPAEBISEN CRACKERS）」檢出重金屬鎘0.047mg/kg，超過「食品中汙染物質及毒素衛生標準」，鎘（嬰幼兒食品類）限量的0.04mg/kg。

陳慶裕表示，該進口商過去半年以來未有違規紀錄，據食藥署目前瞭解，進口商過去曾針對類似產品自行檢驗，但結果並無異常，此次問題還要向原廠確認、釐清；但食藥署會先針對該進口商，將查驗比例提高為20%至50%。

由「明邦蔬果有限公司」進口的越南「金枕頭(榴槤)(FRESH DURIAN )」，在邊境查驗中也檢出重金屬鎘0.07 mg/kg，超出法規限量的0.05 mg/kg，因此全數15,917公斤的榴槤退運、銷毀。

陳慶裕指出，先前8月15日時，食藥署已針對越南榴槤採整體提高抽驗比率，目前是20%至50%的抽驗比率，半年內已累計5批不合格，會維持管制措施到明年2月14日為止。