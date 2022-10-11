女性花費10萬購買生理用品 女立委共推校校免費衛生棉

今天是國際女童日，民進黨立委劉世芳表示，女性一生平均花費新台幣10萬元在購買生理用品，平均因生理假少領的薪資更高達56萬元，呼籲政府研議在學校提供免費的生理用品，消除月經貧窮。

劉世芳上午與民進黨立委范雲、伍麗華、賴品妤、林宜瑾、何欣純、陳素月、時代力量立委王婉諭等女性立委在立法院共同召開「疼惜咱的女兒、消除月經貧窮；校校免費衛生棉」記者會，並且邀請長期關注月經貧窮議題的非營利組織小紅帽協會與會。

劉世芳說明，女性一生平均花費新台幣10萬元在購買生理用品，對弱勢家庭的孩子而言，這些青春期後的額外支出是不小負擔，目前卻僅有少數縣市有發放衛生棉給女學生的政策，但是月經是女性的自然生理現象，不該變成女孩們的經濟負擔，或者成為不能說出口的禁忌。

劉世芳還說，女性一生平均因生理假少領的薪資高達56萬元，呼籲相關單位正視此議題，增加女性的就學安全、勞動條件與品質，尊重女性就從重視月經貧窮開始，請中小學、公部門在女廁提供免費的衛生棉服務。

小紅帽協會營運長吳思璇指出，2018年起英國、蘇格蘭在學校全面提供免費生理用品，紐西蘭也在2021年跟進，這樣的作法讓有緊急需要的人能及時獲得生理用品，同時增進對生理用品的熟悉，使孩子能用更自在、自然的態度面對基本的生理現象與需求。

范雲認為，台灣作為亞洲性別平等第一的國家，應該更積極面對，月經不是秘密，是青少年認識自己的開始，「我們不應該因為社會固有的禁忌，就讓少女們從月經來潮，就開始有『這個不能說、那個不能提』的恐懼」。

林宜瑾表示，女性一生平均需經歷超過400次月經週期，在歷經生理痛的同時，還要負擔衛生棉、止痛藥、生理褲等額外費用，非常辛苦，如果能夠由政府提供衛生棉給弱勢家庭女性，將會是莫大的助益。

賴品妤則說，醫界建議女性經期間至少3小時要更換一次衛生棉，否則恐有細菌孳生，影響女性健康，最嚴重甚至可能引發敗血症，但是許多弱勢族群卻可能因為要節省些許花費，進而犧牲自身健康。

何欣純說明，台灣少女的初經年齡約落在10至16歲，也就是小學或國中階段，如果沒有師長的協助與關心，一定會驚慌失措，這次共同倡議校校免費衛生棉，希望讓孩子在學校不會有因家庭環境而致的月經貧窮，更要透過教育將性別主流化深深扎根，一起度過人生成長的尷尬期。

陳素月認為，月經貧窮是全球關注的議題，尤其這波疫情導致物價上漲，許多家庭更難負擔相關需求，政府應該針對月經貧窮採取更多行動，教育部門也應研議在各級學校提供免費衛生用品。

伍麗華表示，台灣已經在課程中加入生理期相關知識，逐漸消弭社會對月經的歧視與偏見，而學校端更應營造對青春期女學生更平等的環境，若能在公共場合與學校場域提供衛生棉給女性，想必能減輕許多女性的負擔。

王婉諭也說，為了解決月經貧窮的議題，許多國家已經取消生理用品的營業稅，台南市、台北市目前不只提供學生免費生理用品，也推行月經教育課程、打破迷思，既然地方政府陸續針對月經不平等議題推出政策，中央政府是否可以思考，在全國校園免費提供多元生理用品。