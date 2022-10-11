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918東部穀倉受損專案補償 業者需10/28前提出申請

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
918花東地震，花東糧食業者受創，行政院專案補助復救，業者須在10月28日前提出申請。圖為台東縣關山鎮農會碾米加工廠稻穀儲存槽在地震倒塌。圖／農糧署提供
918花東地震，花東糧食業者受創，行政院專案補助復救，業者須在10月28日前提出申請。圖為台東縣關山鎮農會碾米加工廠稻穀儲存槽在地震倒塌。圖／農糧署提供

受到0918地震影響，花東地區包括玉里、富里、關山、池上等稻米生產專區，有10多家業者受到程度不等的設備毀損；農委會爭取行政院專案補助，補助業者復救金額上限六成，農委會農糧署粗估金額為2億元，受災業者須10月28日前向農糧署提出申請，盡可能在明年一期稻作前，盡快將設備重建。

中華民國米穀商業同業公會全國聯合會理事長李榮福表示，也透過公會系統，提醒西部的糧食業者要有所警覺，當年921西部不少糧食業者受創嚴重，要防範未然，請糧食業者加強維護各自的儲存設備。

農委會農糧署東區分署長徐煇妃表示，這次是行政院預算支持，針對乾燥機、低溫筒倉、暫存筒等三類稻米乾燥倉儲重要設備予以補助，而這次核算的方式，是依照業者因地震受損按照容量核算補助金額，補助金額上限為六成，目前陸續都在統計中，只要業者提報，農糧署同仁都會到現場去看，請業者在10月28日以前，提出申請資料，讓東區分署進行彙整。

徐煇妃表示，原來的農業天然災害救助，以土地耕作型的農民來說，主要針對的是農作物與設施兩種損害才有救助；但0918地震為專案救助；當年921地震時，西部也有不少糧食業者因地震設施設備受損，而當時，是採用低利貸款的方式輔導重建。

她說，這次0918地震受災地區從花蓮玉里、富里、池上、關山，其實都是我國主要稻米集團產區，這區域生產很多好米，也大多都是集團產區與農友契作，主要是擔心因為地震損害設備，影響到農民繳交稻穀的權力，因此希望盡快輔導復建，才特別以專案協助業者重建；花東地區二期稻作花蓮8500公頃、台東6200公頃，每公頃收穫量推估約5噸多。

徐煇妃表示，整個0918地震稻米業者整體受損粗估2億多元，二期稻作收穫在即，日前農糧署也分別在花蓮、台東開說明會，盤點轄區內(東區)其他可以支援的乾燥倉儲業者資料，有些震災中受損的業者，自己會去應變，有些用賣稻穀的方式先賣出，降低倉容，也有的業者跟轄區內的糧食業者租借設備與場域存放稻穀，至於集團驗證稻米產銷履歷業者，農糧署也與驗證公司聯繫溝通，輔導業者能夠合法繼續貼標販售。

她表示，原則上二期稻作跟一期作不太一樣，二期作收穫期會較長，稻穀烘乾乾燥期比較容易找其他業者協調調度，所以原則上沒有太大問題，希望可以盡快落實補助，讓業者明年一期作前可以把設備做好。

918花東地震，花東糧食業者受創，行政院專案補助復救，業者須在10月28日前提出申請。圖為台東縣關山鎮農會碾米加工廠稻穀儲存槽在地震倒塌，稻穀散落一地。本報資料照片
918花東地震，花東糧食業者受創，行政院專案補助復救，業者須在10月28日前提出申請。圖為台東縣關山鎮農會碾米加工廠稻穀儲存槽在地震倒塌，稻穀散落一地。本報資料照片

地震 農糧署 稻米

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