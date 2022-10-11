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彰化至雲嘉南沿海 今風強恐引發地表揚塵影響空品

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
今起四天空品。圖／取自空品監測網
今起四天空品。圖／取自空品監測網

環保署表示，受東北季風影響，今天竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件佳；中部以南空品區位於下風處，汙染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海零星地區，因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

今天各地空品，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級。

環保署說，12日仍受東北季風影響，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件佳；中部以南空品區位於下風處，汙染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。北部、竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級。

13日持續受東北季風影響，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件佳；中部以南空品區位於下風處，汙染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。北部、竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級。

宜蘭 東北季風 環保署

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