彰化至雲嘉南沿海 今風強恐引發地表揚塵影響空品

東北季風於國慶連假時影響台灣天氣，北台灣在連假前幾日時受影響有明顯降雨，但到了10日當天卻轉乾，中央氣象局局長就對此發文表示，這是「大屯山屏障的雨型」，並表示士林到中正區一帶雨量特別少，這是大屯山的屏障作用，過去也曾因此有「龜神傳說」的神話存在。

2022-10-11 12:00