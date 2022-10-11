台北「龜神」發威？ 鄭明典曝國慶日「龜神鎮雨」背後原因
東北季風於國慶連假時影響台灣天氣，北台灣在連假前幾日時受影響有明顯降雨，但到了10日當天卻轉乾，中央氣象局局長對此發文表示，這是「大屯山屏障的雨型」，並表示士林到中正區一帶雨量特別少，這是大屯山的屏障作用，過去也曾因此有「龜神傳說」的神話存在。
受到東北季風影響，國慶連假台灣多地都有降雨現象，然而10日北台灣卻明顯轉乾，在台北市西側尤其沒有降雨現象，鄭明典發文表示，這是屬於大屯山屏障的雨型。
鄭明典說明，大台北地區普遍有雨，中間士林到中正區一帶雨量特別少，這是大屯山的屏障作用，大屯山背風面的少雨現象，這樣的現象讓國慶日當日天公作美，國慶大會也未受明顯影響，一切能順利進行。
鄭明典也補充，以前非科學的解釋，稱此為「龜神」影響，或且稱之為「龜神傳說」的雨型。根據民間說法，玄天大帝曾於清朝末年紛亂，親自帶領龜蛇2名大將下凡解救百姓，不料龜蛇卻水火不容互相爭鬥，龜神不敵蛇神而逃到台灣，而留下此傳說。
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