快訊

名導性侵4女星17年婚姻玩完！「鬧大就殺你」下場超慘

2022年版Apple TV快登場了！曝4大亮點、親民價直攻Chromecast族群

澳門最後一面青天白日旗：國父紀念館與台澳關係的轉變

台北「龜神」發威？ 鄭明典曝國慶日「龜神鎮雨」背後原因

聯合新聞網／ 綜合報導
鄭明典在臉書解釋國慶日台北為何有「龜神鎮雨」現象。 圖擷自鄭明典臉書
鄭明典在臉書解釋國慶日台北為何有「龜神鎮雨」現象。 圖擷自鄭明典臉書

東北季風國慶連假時影響台灣天氣，北台灣在連假前幾日時受影響有明顯降雨，但到了10日當天卻轉乾，中央氣象局局長對此發文表示，這是「大屯山屏障的雨型」，並表示士林到中正區一帶雨量特別少，這是大屯山的屏障作用，過去也曾因此有「龜神傳說」的神話存在。

受到東北季風影響，國慶連假台灣多地都有降雨現象，然而10日北台灣卻明顯轉乾，在台北市西側尤其沒有降雨現象，鄭明典發文表示，這是屬於大屯山屏障的雨型。

鄭明典說明，大台北地區普遍有雨，中間士林到中正區一帶雨量特別少，這是大屯山的屏障作用，大屯山背風面的少雨現象，這樣的現象讓國慶日當日天公作美，國慶大會也未受明顯影響，一切能順利進行。

鄭明典也補充，以前非科學的解釋，稱此為「龜神」影響，或且稱之為「龜神傳說」的雨型。根據民間說法，玄天大帝曾於清朝末年紛亂，親自帶領龜蛇2名大將下凡解救百姓，不料龜蛇卻水火不容互相爭鬥，龜神不敵蛇神而逃到台灣，而留下此傳說。

鄭明典 東北季風 國慶

延伸閱讀

英國最怪主題樂園 開挖土機、卡車「彷彿人在工地」

果粉都該知道的事！iPhone怎麼設緊急連絡人、傳送救援位置

老師赫見學生「帶酒當午餐」 學生答案讓他大感心碎

蔡英文總統致詞談「中華民國」耍心機？ 李艷秋酸：小細節耍小手段

相關新聞

今年規模5以上地震已55個 氣象局：台灣進入地震活躍期

花蓮今凌晨3時24分，發生規模5.9強震，地震深度僅17.9公里，全台有感，其中花蓮縣、宜蘭縣4級，新北市、台北市、新竹...

3時24分花蓮發生規模5.9地震 全台有感

今天凌晨3時24分，花蓮縣政府東方59.3公里、台灣東部海域，發生規模5.9地震，地震深度17.9公里，全台有感。

東北季風發威 北部下探18度明水氣增 周末恐有秋颱成形

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，這波冷空氣的平地最低溫為昨晚宜蘭五結鄉的17...

台北「龜神」發威？ 鄭明典曝國慶日「龜神鎮雨」背後原因

東北季風於國慶連假時影響台灣天氣，北台灣在連假前幾日時受影響有明顯降雨，但到了10日當天卻轉乾，中央氣象局局長就對此發文表示，這是「大屯山屏障的雨型」，並表示士林到中正區一帶雨量特別少，這是大屯山的屏障作用，過去也曾因此有「龜神傳說」的神話存在。

50多歲男邊吃飯邊流淚 竟患「鱷魚眼淚症候群」

57歲的王先生近期常在用餐時流淚，太太擔心他是否心情不佳，而某一天和朋友聚餐慶生，發現他高興地大快朵頤、右側眼角卻淌著淚...

微型電動二輪車11.30起掛牌才能上路 違規最高罰3600

為加強微型電動二輪車的管理，交通部近期預告修法，要求微型電動二輪車得要掛牌才能上路，違者最高可罰1200到3600元，且...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。