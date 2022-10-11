迺「菜市仔」也能借書 新北市圖在泰山市場擺快閃書攤

迺「菜市仔」也能借書！新北市立圖書館泰山分館響應10月16日「世界糧食日」（World Food Day），在樓下的泰山公有市場內擺設「良辰吉食」精神食糧快閃書攤，推廣正確的食育觀念。泰山分館表示，活動期間於快閃書攤借5本書，便可以兌換好書或閱讀好禮。

色澤鮮美、香氣濃郁的食物總是讓人垂涎欲滴，但這些「好香」、「好漂亮」的食物往往都是不健康的加工品，響應「世界糧食日」，新北市立圖書館泰山分館在泰山公有市場內，擺設良辰吉「食」精神食糧快閃書攤，推廣正確的食育觀念。

泰山分館表示，10月12日起至31日推出一系列「閱讀食糧」系列活動，10月12日至16日首先於市場2樓擺設良辰吉「食」精神食糧快閃書攤，精選各類食農教育的主題書，讓大家迺「菜市仔」也能辦證借好書；另外還有趣味的「享食小小知識家」闖關活動，讓小朋友可以認識食材，養成良好的飲食習慣，活動期間成功闖關，並於快閃書攤借5本書，便可以兌換好書或閱讀好禮。

另外，10月16日泰山親子圖書閱覽室還有2場次「食在好玩繪本趣」親子食育活動，搭配「良辰吉食」主題書展，將帶親子共讀食育繪本，並一起製作簡單美味的料理，探索食物之旅，讓小朋友了解食材、認識健康飲食、不再挑食，同時珍惜食物不浪費，現已開放報名。