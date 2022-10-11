台灣女孩日邁入第 10 年 新世代情感世界座談會今登場

衛生福利部社會及家庭署迎接2022年臺灣女孩日，以當下兒少關注的情感議題為主軸，推出《從前從前·現在現在·以後以後》手機情境遊戲，並於今天(11日)台灣女孩日在社家署粉絲專頁及Youtube首播「新世代情感世界座談會」，由衛福部政務次長李麗芬、臨床心理師蘇益賢及兩位青年朋友對談，深入討論情感覺察與人際溝通議題，歡迎收看。

衛福部次長李麗芬表示，台灣為響應「國際女童日」重視女孩、投資女孩的精神， 2013 年將 10 月 11 日訂為台灣女孩日，今年邁入第 10 年！今年聚焦在「人際交往」中的「情感教育」。由於自我認識、同儕接納及親子關係轉變是青少年階段重要的發展議題，這些發展又受到傳統性別刻板印象影響，因此希望透過系列活動，協助女孩及男孩學習了解自己，發展良好的人際關係。

臨床心理師蘇益賢說，社家署聯合聚樂邦推出的《從前從前·現在現在·以後以後》遊戲，以時下青少年喜歡的手遊為媒介，「返童話」為核心概念，帶領玩家返回熟悉的童話故事中，思考其中不合時宜的劇情，並讓玩家嘗試挑戰新的可能。

座談會中特別邀請宸睿和筱媗從自己的經驗出發，分享生活中曾遭遇的衝突情境，再由心理師蘇益賢介紹常見的溝通類型，並透過小遊戲與實際案例，帶領大家應用非暴力溝通的觀察、感受、需要、請求等4個步驟來對話。

座談會最後，李麗芬和兩名青年朋友將分享不同世代的溝通與性別刻板印象經驗，提醒女孩及男孩能夠進一步思考人際溝通、情感表達及與性別刻板印象的關聯，了解不分性別都需要學習如何溝通。