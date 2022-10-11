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地震國家級警報將更精進 氣象局：10年達成5秒內就發出

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
氣象局地震預報中心主任陳國昌表示，昨晚地震發生後22.7秒，就針對宜蘭、花蓮兩個縣市發出國家級預警。圖／資料照
氣象局地震預報中心主任陳國昌表示，昨晚地震發生後22.7秒，就針對宜蘭、花蓮兩個縣市發出國家級預警。圖／資料照

花蓮今凌晨3時24分，發生規模5.9強震地震深度僅17.9公里，全台有感，不少民眾睡夢中被搖醒，還以為自己頭暈，隨時手機警報大響，這才知道原來是地震。對此，氣象局地震預報中心主任陳國昌表示，昨晚地震發生後22.7秒，就針對宜蘭、花蓮兩個縣市發出國家級預警，如果是宜蘭民眾，大部分地區都有3至5秒的預警時間，花蓮南邊的民眾，則有8至10秒的預警時間。

陳國昌也提到，九一八強震以來，有一連串密集的地震，也看得出來預警系統很穩定，以往地震發生預警時間都會超過35秒，但今天僅22.7秒，雖然沒有跑贏Ｐ波，但跑贏Ｓ波，由於Ｓ波本來就是破壞波，所以這是有正向幫助的，未來地震警報系統也會更精進。

陳國昌表示，外海以前沒有海纜的時候，都是超過35秒預警才發得出來，現在有海纜站，20多秒就發出去了，所以今天是22.7秒，進步非常多；至於陸地上的，也就是本島的部分，2020年開始有一個「10秒島內沿海強震系統」，運做了兩年，常常出包，每次出包都被罵到臭頭，這陣子一直改進，所以現在非常精準。

陳國昌表示，前瞻2.0有一個都會區強震預警計畫，會把預警時間縮短在七秒鐘，這對都會區的人有很重大的意義，不過七秒鐘仍然還是有半徑25公里的盲區，因此現在前瞻2.0每年固定編列800萬研究經費，找了兩個團隊，一個是地震學專家團隊，一個是AI大數據團隊，針對5秒內的預警計畫做研究。

陳國昌信心滿滿的表示，這兩年看到他們的研究成果，很有把握，相信10年內就可以達成5秒內的預警，且可能達成時間還會更快。

陳國昌表示，5秒內的預警不會有盲區，屆時將利用單站法，直接定位盲區多大震度，是不是需要發國家級警報，由單站來決定，區域型發布，因此未來這個計畫完成後，也就沒有所謂盲區了。

至於這起地震為什麼全台都有感？陳國昌表示，主要是受到場址效應影響，導致這個地震雖然規模只有5.9，但全台有感，主要有感地區是中部以北，南部大多只有一級。

地震 強震 花蓮

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