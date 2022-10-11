你吃的有機農作物，花蓮占比最高，西部這縣市竟是超級大戶

食安議題受關注，主計總處發布國情統計，國內有機栽培面積逐年提高，占比也逐年增加，110年底有機栽培農戶數及種植面積較105年分別增加8.6％及11.6％，有機面積占耕地面積1.5％，較105年底提高0.6個百分點。111年9月底有機栽培種植面積年增11.7％，除了花蓮縣占23.1％居冠，嘉義縣占9.9％居次。

主計總處表示，根據農委會統計，投入有機栽培農戶數及種植面積從105年底至110年底逐年增加，5年來平均年增分別增8.6％及11.6％；110年底有機種植面積占耕地面積1.5％，較105年底提高0.6個百分點；111年9月底有機栽培農戶達4672戶，種植面積13,101公頃，較上年同月底各增295戶（或6.7％）及1374公頃（或11.7％）。

就有機栽培作物種類之種植面積觀察，111年9月底以蔬菜4487公頃（占34.3％）最大，近三分之二縣市種植面積在100公頃以上，主要集中在嘉義縣、南投縣及花蓮縣，合占逾4成；水稻3417公頃（占26.1％）次之，以花蓮縣1353公頃占4成為主，其次為台東縣及宜蘭縣；水果與茶則分占14.2％及3.9％，分別以高雄市（占34.0％）及南投縣（占36.9％）種植面積較大。

統計顯示，全台有6縣市有機栽培種植面積在千公頃以上，111年9月底有機作物栽種面積以花蓮縣3023公頃居冠（占23.1％），其次依序為嘉義縣1302公頃（占9.9％）、屏東縣1181公頃（占9.0％）、台東縣1138公頃（占 8.7％）、高雄市1130公頃（占8.6％）、南投縣1120公頃（占8.5％），前述6縣市合占6成8。