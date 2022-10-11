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去年道路交通事故死亡人數 這個年齡層占近四成

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

主計總處發布國情統計，110年我國道路交通事故死亡人數2,962人，較109年減10人，其中65歲以上1,148人，較109年減87人或減7.0％，占總數38.8％，雖較109年的41.6％下降2.8個百分點，是四年來首見下降，但占比仍高，高齡者交通安全議題值得重視。

由於高齡者占交通事故意外死亡人數比率居高不下，交通部道路交通安全督導委員會自109年2月5日起，為有效降低高齡族群日益嚴重的交通事故，啟動高齡者交通事故防制精進計畫，以「強化教育宣導」、「增加高齡行動輔具使用安全」及「加速推動高齡友善安全工程設施」等機制降低高齡者交通事故傷亡人數。

交通部統計顯示，110年我國道路交通事故死亡人數2,962人，較109年減10人或減0.3％，其中65歲以上1,148人人，較109年減87人或減7.0％，占總道路交通事故死亡人數38.8％，較109年（占41.6％）下降2.8個百分點，為近4年來首度回降。111年1-7月我國道路交通事故死亡人數65歲以上占38.9％。

110年65歲以上道路交通事故死亡者，男、女性分別為747人（占65.1％）及401人，較109年分別減45人及減42人；性別占比差距以107年男高於女23.8個百分點最小，隨後逐年擴大，110年增至30.2個百分點。111年1-7月我國道路交通事故死亡者中，65歲以上675人，占總道路交通事故死亡人數38.9％。

警政機關轄區統計，110 年道路交通事故死亡人數屬65歲以上者，以高雄市警政機關統計137人最多，澎湖縣、金門縣及其他機關不及10人，連江縣為0人；與105年相較，有15個縣市增加，其中以桃園市增27人較多，有6個縣市及國道統計減少，其中臺中市及花蓮縣各減15人及減14人較多。

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