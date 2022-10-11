今年規模5以上地震已55個 氣象局：台灣進入地震活躍期

花蓮今凌晨3時24分，發生規模5.9強震，地震深度僅17.9公里，全台有感，其中花蓮縣、宜蘭縣4級，新北市、台北市、新竹縣、南投縣，桃園市3級，台中和台東地區分別為2級。氣象局地震預報中心主任陳國昌說明，該地震是板塊隱沒所造成，為菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊，由於隱沒位置上方會堆置很多岩體，因此地震就發生在岩體上。

陳國昌也提到，該起地震和今年1月3日規模6.06強震的發生位址幾乎一模一樣，從這個地方看得出來，在該位址發生的地震，在五分山會造成場址效應，導致地震被放大。

陳國昌表示，50年內，深度30公里以內，規模超過5.5的地震，連同今年也只有25個，其中8個規模超過6，意思是每七年左右才會發生一次。至於隱沒帶所引發的地震，50年來也只有34個，因為隱沒帶是相當堅固的結構，不太會發生地震。

至於是否還會有餘震？陳國昌表示，餘震應該會非常少，因為這個地方的地質結構比較破碎，所以餘震要嘛很快就出現，若一天過了，大概就不會再有破裂情況，所以預估是一個餘震都不會有，但仍舊不排除，若有餘震，規模預估是4.5以上。

不過值得注意的是，昨天晚間8時17分，花連發生規模4地震，是否為九一八地震後的餘震？陳國昌直言，本來九一八餘震已經開始慢慢降下來了，但昨天次數確實比較多，有4個，算是特殊狀況，所以還在觀察中。

陳國昌也提到，台灣年平均規模超過6的地震是2.5個，但今年已經8個；規模5至6間的地震，年平均24、25個，但今年截至今天為止，已經55個，地震活躍度是往年平均的兩、三倍，換句話說，今年的地震活動可能還會持續相當活躍。

至於地震活躍的原因為何？陳國昌表示，台灣新一輪的地震活躍期也許從去年下半年就已經開始了，但地震怎樣算活躍期，不是活躍期前，或是活躍期中所能定義的，都是事後諸葛，這就是地震預測困難的地方。