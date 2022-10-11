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台中購物節6條遊程最低千元有找 控窯、採果樂都有

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
位於大甲的李安妮向日葵農場，民眾可體驗控窯樂趣。記者余采瀅／攝影
位於大甲的李安妮向日葵農場，民眾可體驗控窯樂趣。記者余采瀅／攝影

台中購物節暖身活動10月10日已開跑，台中市政府今年推出6條台中遊程，有高美濕地之旅，可到海邊享受悠閒海風；也可到大甲鎮瀾宮參拜，體驗控窯、動手做糕餅；另也有上山採果行程，每人最低998元就可暢遊台中，除了CP值高，憑台中消費發票及合作店家收據，登錄台中購物節APP，每天可抽100組2000元現金，還有機會抽中百萬油電車。

6條台中遊程分成一日遊和二日遊，一日遊有3條路線，分別以台中知名景點作規劃，如大甲鎮瀾宮、高美濕地、霧峰林家花園和霧峰光復新村等。

大甲鎮瀾宮路線，除到鎮瀾宮商圈走走逛逛，也可到鄰近的李安妮向日葵農場，親手做芋圓、體驗控窯樂趣；另也規劃到阿聰師芋頭文化館做芋頭酥，深入了解在地糕餅文化。高美濕地路線，則會造訪東海大學路思義教堂、梧棲文化出張所，並到高美濕地吹海風、體驗豐富濕地生態，也會到寶熊漁樂碼頭館認識海洋、體驗虛擬釣魚。

二日遊行程也有3條路線選擇，第一條路線帶遊客到武陵福壽山體驗採果趣，再深入谷關、梨山體驗森林秘境之美；第二條路線走訪網紅激推的拍照聖地，泰安落羽松秘境、小熊藝術村農創園區等；第三條路線則是探訪人氣景點，百菇莊、台中紙箱王及東豐隧道等。

不論一日遊或二日遊路線，價格平實，最低不到1000元就可參加，除武陵福壽山行程外均可6人成行。有興趣民眾，可洽御源旅行社、汎洋旅行社、威力旅行社、馨樂旅行社、富丞旅行社、大忠旅行社、易飛網國際旅行社台中分公司等7家旅行社。

台中購物節推出6條台中遊程，其中大甲鎮瀾宮路線，可到鎮瀾宮商圈走走逛逛。記者余采瀅／攝影
台中購物節推出6條台中遊程，其中大甲鎮瀾宮路線，可到鎮瀾宮商圈走走逛逛。記者余采瀅／攝影
阿聰師芋頭文化館。記者余采瀅／攝影
阿聰師芋頭文化館。記者余采瀅／攝影

高美濕地 旅行社 鎮瀾宮

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