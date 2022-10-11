東北季風發威 北部下探18度明水氣增 周末恐有秋颱成形

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，這波冷空氣的平地最低溫為昨晚宜蘭五結鄉的17.4度。今晨截至5時23分，各地區平地最低氣溫為北部(新北新店區)的18.0度，中部(嘉義民雄鄉)17.8度，南部(台南新化區)17.8度，東部(宜蘭五結鄉)17.6度。

吳德榮表示，根據最新(10日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今東北部有局部短暫雨，大台北近山區有零星飄雨的機率，其他各地晴時多雲，北偏涼、南微熱，各地早晚微冷。各地區氣溫，北部18至25度，中部18至32度，南部19至33度，東部18至31度。

吳德榮說，明日、周四(12、13日)迎風面水氣略增，大台北及東半部有局部雨，背風面新竹以南晴時多雲，氣溫稍回升。周五(14日)上半天短暫緩和，下半天起迎風面水氣更增多，桃園以北及東半部有局部雨，新竹以南晴時多雲。

吳德榮也提到，最新模式模擬顯示，周六至下周一(15至17日)各地天氣轉變，受影響程度與颱風動向密切相關，尚待持續觀察。

吳德榮說，最新(10日20時)歐、美模式系集模擬顯示，本周「西北太平洋」有熱帶擾動發展成颱的機率，周六至下周一最靠近台灣。其可能路徑包括在1.台灣東側北轉，2.進入巴士海峽再北轉，3.通過巴士海峽再進入南海。

吳德榮表示，此3種路徑及其與東北季風產生的「共伴效應」，對台灣各地的威脅是不同的。但因皆屬期末的模擬，「不確定性」較大，模式會持續調整，應密切觀察。