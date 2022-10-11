快訊

3時24分花蓮發生規模5.9地震 全台有感

聽新聞
test
0:00 / 0:00

3時24分花蓮發生規模5.9地震 全台有感

聯合報／ 記者彭宣雅董俞佳／台北即時報導
今天凌晨3時24分，花蓮縣政府東方59.3公里、台灣東部海域，發生規模5.9地震，地震深度17.9公里，全台有感。圖／氣象局提供
今天凌晨3時24分，花蓮縣政府東方59.3公里、台灣東部海域，發生規模5.9地震，地震深度17.9公里，全台有感。圖／氣象局提供

今天凌晨3時24分，花蓮縣政府東方59.3公里、台灣東部海域，發生規模5.9地震，地震深度17.9公里，全台有感。

各地震度：

花蓮縣地區最大震度 4級

和平 4級 太魯閣 3級 西寶 3級 花蓮市 2級 鹽寮 2級 水璉 2級 銅門 2級 磯崎 2級 秀林 1級 西林 1級 光復 1級 紅葉 1級 玉里 1級 富里 1級

宜蘭縣地區最大震度 4級

新北市地區最大震度 3級

臺北市地區最大震度 3級

新竹縣地區最大震度 3級

南投縣地區最大震度 3級

桃園市地區最大震度 3級

臺中市地區最大震度 2級

臺東縣地區最大震度 2級

基隆市地區最大震度 2級

苗栗縣地區最大震度 2級

新竹市地區最大震度 2級

雲林縣地區最大震度 2級

彰化縣地區最大震度 2級

嘉義縣地區最大震度 2級

高雄市地區最大震度 1級

嘉義市地區最大震度 1級

臺南市地區最大震度 1級

屏東縣地區最大震度 1級

花蓮 地震

延伸閱讀

花蓮吉安農會冰品城開幕 農產加工添設備

花蓮吉安農會購置自動化設備 日產6千支冰品規畫做代工

Disney Store 30週年慶！地方限定TSUM TSUM登場 同場加映巨大TSUM TSUM現身台南

美國頒布新行政命令 確保歐盟地區與美國之間居民隱私數據傳輸安全

相關新聞

3時24分花蓮發生規模5.9地震 全台有感

今天凌晨3時24分，花蓮縣政府東方59.3公里、台灣東部海域，發生規模5.9地震，地震深度17.9公里，全台有感。

健康你我他／運動、補充雌激素 盼解夫妻緊張

「晚上可以一起睡嗎？」當先生說出暗示性話語，我腦海便響起「不要吧！又來了！」警報，後面緊接著一長串拒絕同房的理由。

海歸牙醫等實習最久要10年 醫界大老：快解封「實在不合理」

波波牙醫、西西牙醫等海歸牙醫師爭取島內實習權益，引發醫界熱議，北醫大牙醫校友總會總會長、中華民國牙醫師公會全國聯合會教育...

花蓮凌晨強震基隆好搖 民眾被驚險以為頭暈

今天凌晨3時24分，花蓮發生5.9強震，基隆有2級，但住大樓的民眾不少人被搖醒，一位住東信路8樓的住户說，搖十多秒被驚醒...

地牛翻身宜蘭搖晃有感 民眾睡夢驚醒直呼「嚇得半死」

台灣今天凌晨3點24分地牛翻身，震央在花蓮縣政府東方59.3公里，深度17.9公里，芮氏規模5.9，最大震度4級在宜蘭、...

宋朝「辦桌」比台灣還狂 來故宮當「四司六局」實習生

台灣民間宴客會請來總鋪師「辦桌」，而根據研究，中國最遲到了宋朝，便出現提供籌辦宴會服務的民間商業機構「四司六局」，為官府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。