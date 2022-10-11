宋朝「辦桌」比台灣還狂 來故宮當「四司六局」實習生

台灣民間宴客會請來總鋪師「辦桌」，而根據研究，中國最遲到了宋朝，便出現提供籌辦宴會服務的民間商業機構「四司六局」，為官府或富貴人家舉辦宴會。此刻故宮正展出的「閑情四事──插花、焚香、掛畫、喝茶」特展，便介紹南宋杭州的「四司六局」，展覽期間並舉辦解謎實境遊戲「宴會達人活動手札」，邀觀眾扮演「四司六局」的實習生，運用展品見習一場宋代最澎湃的「辦桌」。

根據故宮書畫文獻處副研究員許媛婷研究，「四司六局」是在經濟繁榮、消費力強的社會發展出來的宴席模式。當時婚喪喜慶所用物品，皆可透過「四司六局」租借，方便又省事。四司是帳設司、茶酒司、廚司、台盤司；六局是果子局、菜蔬局、蜜煎局、香藥局、油燭局、排辦局等。從這些司局的名字來看，可見宋朝「辦桌」的龐大複雜、相較於現代的豪門盛宴，有過之無不及。

以香藥局為例，宋代人迷品香、焚香，香藥局的人不僅要隨時換香，還必須支應宴席上客人取用異品奇香的需求。書法家黃庭堅自稱有「香癖」，故宮所藏「宋 黃庭堅 書嬰香方」記載嬰香製作配方，將角沉（海南島沉香之最）、丁香、龍腦、麝香等香料研磨成粉後，調勻加蜜高溫熬煮，蔭涼一個月後而成，據說燒香味似嬰氣。

宴席若要掛畫、插畫，則可找排辦局，將宴會現場佈置成文人雅集的氣氛。故宮所藏的「宋人博古圖」，便有排辦局協助裝飾宴席掛畫的場景。孟元老曾在「東京夢華錄」中寫道：「主人只出錢而已，不用費力」。在宋朝想要打造一個文青風的高雅派對，直接出錢請「四司六局」代辦就可以啦。