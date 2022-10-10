國慶日地牛攪局 花蓮有人無感、有人覺得房子在晃

國慶日地牛來攪局，今天晚間20點17分，發生芮氏規模5.3地震，地震深度30.4公里，震央位於花蓮縣政府南南西方43.6公里、花蓮近海，花蓮最大震度3級，幾乎全台有感。由於震央距離花蓮市區很遙遠，震度只有2級，許多人無感；居住震央近的民眾則稱房子好像在晃，感覺搖了近1分鐘，暫無災情傳出。

地震發生約5分鐘後，花蓮吉安鄉民治路傳出火警，火源疑似在3樓，有起火冒煙情形，居民皆已逃出，是否跟地震有關尚待警消調查。

這起地震震央深度超過30公里，又距離市區很遠，人要靜止時才能感受到搖晃，因此許多人不知道有地震，羅姓民眾表示，當時在餐廳吃烏龍麵，完全沒有感覺到地震，是友人通知才知道。

距離震央較近的居民則感受明顯，有人躺在沙發上，以為是自己頭暈；還有人說在外面站著都感覺得到搖晃，甚至房子都在晃。目前除了一起火警，暫無其他災情。