備孕爸媽要注意 醫師提醒「這藥」恐致胎兒畸形

民眾平日上班壓力大，一放假就想徹夜追劇、吃宵夜，炸雞、薯條、零食通通都不能少，不知不覺中臉上就長了大大小小的青春痘；到皮膚科就診也想說要吃口服A酸便能解決困擾。醫師提醒，口服A酸並不適合所有族群，孕婦禁止使用外，備孕女性也應停藥一個月以上再進行受孕。

開業皮膚科醫師趙昭明表示，許多民眾有青春痘困擾時，首先都會想到要使用口服A酸，但青春痘的症狀有分做輕、中、重程度，並非所有狀況都要用到口服A酸。

「口乾舌燥、皮膚乾澀、影響肝腎功能都是可能的副作用。」趙昭明指出，口服A酸使用前不僅要請病患簽署同意書，且應經過抽血檢查後，判斷患者體質是否真的適用。

各種抗痘藥品不一定適合每個人使用，民眾應確實告知醫護人員身體狀況。趙昭明表示，服用口服A酸確實高機率造成孕婦產下畸型胎，因此孕婦不可使用外，備孕女性也應停藥一個月以上後再行受孕，才能降低對胎兒的影響。

青春痘的症狀輕、中、重症，各自都有適合的處理方式。趙昭明提醒，輕症的白頭、黑頭、粉刺等等，以及中症的毛囊發炎狀況，可先透過塗抹抗生素、A酸的方式來進行，若仍未見效，再請醫師診斷看是否真的需要用到口服A酸。

「口服A酸療程至少要6個月至9個月。」趙昭明說，通常重症的囊腫型青春痘患者才會使用到口服A酸方式進行，且也要注意副作用，若使用後容易感到口乾舌燥、嘴唇龜裂，經過抽血後血脂升高、肝腎功能出現異常，就應該盡速前往醫院就診。

輕度及小面積的青春痘，雖可自行至藥局購買藥品塗抹。趙昭明提醒，使用治痘藥膏切記要用「點」的方式對待患部，不可大面積塗抹，同時搭配良好的清潔習慣，早晚各潔面一次，油炸、辛辣食物少吃，特別是甜食要少碰，因為戴口罩面部容易悶住，也可適時用水清潔臉部，並用紙巾拍乾，避免過度摩擦。

食藥署也提醒，民眾使用藥物治療青春痘要遵守「三要原則」，「要」慎選藥品、「要」遵守用法、「要」注意副作用，尋求專科醫師診治後使用處方藥品，遵照藥袋標示及醫囑使用，並且用藥期間，隨時注意身體及皮膚狀況，長期使用口服抗生素，則應配合定期追蹤凝血及肝腎功能，有任何不適，立即向醫師或藥師回報，嚴重時盡速就醫。