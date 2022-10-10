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連假夜衝合歡山疑太累 18歲騎士自撞墜16公尺深橋下不治

國慶連假收假日 高公局估全日交通量為105百萬車公里

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
今日15時00分國3北向216.7公里發生2小客追撞事故占內車道，造成回堵3公里。圖／高公局提供
今日15時00分國3北向216.7公里發生2小客追撞事故占內車道，造成回堵3公里。圖／高公局提供

國慶連假收假日，高公局表示，今日(10/10)下午國道壅塞路段包括國1北向北斗至員林、大雅至豐原、新竹系統至湖口，國3大山至西濱、關西至大溪，國5宜蘭至坪林，其餘路段行車狀況大致正常。截至17時，國道交通量為68.7百萬車公里，預估全日交通量為105百萬車公里。

高公局表示，今日13時02分國1北向207.6公里發生6小客車(共兩起事故)追撞事故占內車道，造成回堵2公里；13時49分國1北向352公里發生5小客車追撞占用內車道，造成回堵6公里；15時00分國3北向216.7公里發生2小客追撞事故占內車道，造成回堵3公里，以上事故均已排除，上述事故均影響國道行車順暢。

高工局提醒，假期即將結束，民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，行車注意車前狀況並保持安全距離。

國道 車道

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