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海歸牙醫等實習最久要10年 醫界大老：快解封「實在不合理」

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
牙醫示意圖。圖／Ingimage
牙醫示意圖。圖／Ingimage

波波牙醫、西西牙醫等海歸牙醫師爭取島內實習權益，引發醫界熱議，北醫大牙醫校友總會總會長、中華民國牙醫師公會全國聯合會教育學術主委吳信忠表示，今年5月立院修改醫師法4-1條，「已把從海外回來的水龍頭關起來了」，政府應盡快解封這群畢業生的生存空間，並納入國家醫療體系中。

吳信忠說，早在10多年前，就有台灣學生至波蘭唸牙醫，當時波蘭學制並未要求實習，這些學生畢業回台後，因國內牙醫師擔心影響職業利益，以致衛福部擬定實習一年規定，回國後至醫院接受「適應訓練」一年。

但目前九大地區牙醫系均規定「實習過了，才可以畢業」，且我國教育部、衛福部對於學分、實習的項目、時間，都有訂出規定，最重要的是，在國外攻讀牙醫系的學生返國後的國考題目與國內生一樣，沒有比較簡單。

最近幾年，衛福部以「每年50人實習名額」卡住這群學生的權益，每年僅50名實習名額，目前累積480人等待分發，最久的要等10年，而晚幾年畢業回國者需等10年以上，試問「一個人有多少10年，等到拿到台灣醫師執照已經4、50歲了。」

吳信忠強調，這些學生當初依法合法出國唸書，回來卻被用一道行政命令卡關，實在不合理，且浪費台灣人民生命及妨礙工作權。

吳信忠說，海外留學的牙醫學生已在國外實習過，且通過當地考試的牙醫畢業生，很多人已有外國醫師執照，回台參加「適應訓練」，並非實習。相較之下，國內的實習醫學生是完全沒有看過病人的學生。

對於提高實習員額，教學醫院恐不堪負荷之說，吳信忠認為，這論點誤導了民眾、立法委員。新開的實習名額都在排名後面的醫院，以往大都分配不到實習醫師，現在有人（海外牙醫）可以去，而這些醫院醫師可以訓練，有何不可。

吳信忠表示，支持一切依法行政，而合法及信賴保護原則才是政府施政的重點。一切如果只依民粹、依利益團體的意見，那麼人民的權益在哪裡？人民無所適從！

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