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國慶連假收假日 蘇花路廊北返車潮多

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
警方在花蓮重要道路台9、台8線、台14甲線等及其他著名風景區周邊疏導車流，並派員以機動巡邏方式查看車流狀況。圖／警方提供
警方在花蓮重要道路台9、台8線、台14甲線等及其他著名風景區周邊疏導車流，並派員以機動巡邏方式查看車流狀況。圖／警方提供

今天是國慶連續假期最後一天，經新城警分局線上警力回報，台8線、台9線交通順暢，不過北上車流增加，平均車輛時速約50至60公里，預估今天晚上北返車潮還有可能增多。警方提醒，近日花蓮天候不佳下雨，又刮起大風，山路易有落石，請用路人隨時注意車前交通狀況。

新城警分局和平派出所長王祝光表示，台9線145公里處北上車流有增加的趨勢，平均車速仍能保持60公里以上，下午與晚上車潮還有可能增加。公路總局第四區養護工程處估算，蘇花路廊每小時交通量約維持800至1000輛。

王祝光提醒，由於花蓮下了連日豪大雨，蘇花路廊可能會有淹水、土石流、落石及枯木阻礙交通，雖然工務段皆會及時將障礙物排除，仍請用路人注意交通狀況，並請勿酒駕、超速、路肩超車等，保持安全車距，行經無號誌路段時請慢速行駛。

新城警分局指出，今天台9線北返車輛較南下車流多，車輛均能保持在一定均速並遵守標誌、標線及相關限速行駛；員警在花蓮重要道路台9、台8線、台14甲線等及其他著名風景區周邊疏導車流，並派員以機動巡邏方式查看車流狀況，如遇車潮較多，立即調派警力至車輛較多路段疏導車流，防止塞車。

分局指出，今轄區知名景點、休憩區車輛不多，遊客都能遵守警方指揮、依序前進；另台8線有些路段較狹窄，警方也加強疏導、管制，防止違規行為及交通事故發生。

警方表示，台9線145公里處北上車流有增加的趨勢，平均車速仍能保持60公里以上，下午與晚上車潮還有可能增加。圖／警方提供
警方表示，台9線145公里處北上車流有增加的趨勢，平均車速仍能保持60公里以上，下午與晚上車潮還有可能增加。圖／警方提供

車潮 花蓮 蘇花路廊

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