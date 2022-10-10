與國家一起過生日 法鼓山為437名長者祝壽

為傳遞對樂齡長者的敬愛與祝福，法鼓山安和分院於10月10日雙十國慶上午10點，舉辦「2022年家中寶佛化聯合祝壽」，437位長者在眷屬陪同下歡喜慶生，包含夫妻、母女、姐妹檔壽星們，大家同在佛前祈福獻供、歡喜祝福。92歲的陳高祝是全場最年長的壽星，雖然有些重聽，還是開心地在義工帶動下手舞足蹈，高聲歡唱，場面相當溫馨。

法鼓山方丈和尚果暉法師特地透過影像傳遞祝福，鼓勵長者可以運用法鼓山推廣的動禪來養生保健，保持終身學習並傳承經驗智慧，凡事最好能以「面對它、接受它、處理它、放下它」來調適身心變化。他表示，透過宗教信仰，也能增加對未來的願心與願力，以安穩的心創造美好的晚年。

「我們很有福報，在國慶這一天，有佛菩薩幫我們祝壽，真的很高興。」黃聖惠與韓元義夫婦，彼此陪伴扶持於6年前開始上長青班。75歲的黃聖惠平日會閱讀書籍、做早晚課，她認為「佛法不是迷信，而是教育」，積極透過行善、茹素來護生，今日法會中也誠心祝願戰爭與疫情早日平息，世界和平有幸福。

88歲的陳素英在妹妹邀約下，首次在佛前過生日，大讚很幸福、超感動。妹妹陳麗珠長期在安和分院上佛學班與長青班，體會到將佛法落實在生活中，對身心健康很有幫助，她也發願「要有智慧、要有福報，學習好好照顧自己的身心」。

已參加10次佛化祝壽的陳秀桂，與2個女兒都是義工。81歲的她平日在安和分院香積組、手工藝組幫忙，發願奉獻到老，她並表示：「我已經擔任14年的義工，覺得越做越健康，越做越歡喜」。

林顯洲與鄭惠美夫婦在媳婦、孫子陪同下，首次與佛菩薩慶生，祈願一家和樂、全家身體健康。他們十分感謝媳婦的孝順與體貼，安排這麼特別的活動，可以從佛法中學習積極面對晚年生活。

唐妙蓮、沈淑女一路從佛學班、福田班到做義工，是學佛好夥伴，今天都與先生同來慶生。沈淑女開心分享，她們都已70多歲，因為體認到人生的平安順遂，都是來自各種善因緣，所以會持續奉獻、回饋社會。

近10年來，安和分院都選在雙十國慶舉辦祝壽。監院果旭法師表示，早從1994年，法鼓山就開始推廣溫馨簡約的「聯合祝壽」，以不舖張、不殺生、不勞累的方式，藉由隆重莊嚴的祈福，推動禮儀環保及敬老孝親的美德，盼能提昇社會對於長者的關懷，促進社會祥和，建設人間淨土。