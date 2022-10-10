廢棄物減量應推動總量管制 環團籲候選人納入政見

立法院預算中心日前發出警訊，全國垃圾掩埋場容量只剩9.74％，焚化廠齡也偏高，應加強廢棄物源頭減量工作。環團表示，民間已提出「資源永續管理法」草案，應採取廢棄物總量管制，從源頭管理才能避免廢棄物產生，也希望年底各縣市候選人正視此政見。

民間提出的「資源永續管理法」草案由看守台灣協會起草，數十個民間團體聯署，重點是希望產品供應鏈中相關業者，應負起產品「全生命周期」責任，並且要採取綠色設計、清潔生產與友善環境的商業模式，透過資源節約使用、明智運用與循環利用，推動資源永續。

看守台灣協會表示，台灣廢棄物問題嚴峻，過去經常發生的廢棄物、廢土非法濫倒，主因就是最終處置場所不易尋找，政府應支持民間版「資源永續管理法」草案，加強資源節約及循環利用，立法院預算中心也認為應透過廢棄物源頭減量、分類回收措施，以及規畫長程垃圾處理政策，達成資源循環零廢棄。

看守台灣協會舉例，10月14日是世界電子廢棄物日，根據聯合國電子廢棄物調查報告，全球在2019年產生5千多萬噸電子廢棄物，推估到了2030年全球每年將產生7千多萬噸電子廢棄物，但2019年電子廢棄物的回收率卻僅17.4％。

環保署表示，正在盤點檢討修正廢棄物清理法，將盡快提出草案，目前已綜整各界意見，對各事業機構、環保單位執法人員評估衝擊，並規畫調適方案及緩衝期。

環保署說，此次修法，將整合減量、回收、再利用等環節，研擬徵收「資源循環推動促進費」，整合再利用管理、強化廢棄物資源循環工作，重點包括將具有資源循環效益的事業廢棄物，公告列為應回收廢棄物；此外會加重刑責及提高行政罰鍰額度處分，以維護國土正義。