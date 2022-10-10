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響應國慶「守土衛國」 空拍攝影師到外傘頂洲插國旗

聯合報／ 記者呂慧瑜魯永明／嘉義即時報導
國慶主題為「守土衛國，你我同行」，空拍攝影師柯發壽爲響應，東石外傘頂洲「插國旗」。圖／柯發壽提供
國慶主題為「守土衛國，你我同行」，空拍攝影師柯發壽爲響應，東石外傘頂洲「插國旗」。圖／柯發壽提供

國慶主題為「守土衛國，你我同行」，知名空拍攝影師柯發壽爲響應，昨天特別前往有移動的國土之稱的嘉義東石外傘頂洲「插國旗」。柯發壽表示，如果現在不記錄這美麗的國土，以後該任何跟自己後代說出，台灣東石外海曾經有一處會移動的國土，名為外傘頂洲。

柯發壽指出，創作理念是無意間一次拍攝工作來到外傘頂洲，聽了船長介紹沙洲以前是有住人的，因為地形的變化，導致越來越不適合居住。

根據學者觀察，外傘頂洲海側灘線在北端以每年30.5公尺，南端以每年119公尺之速度往內陸內縮，被侵蝕速率近年有上升的趨勢，以2009至2015年觀測之沙洲陸地被侵蝕的速率推估，2060年外傘頂洲陸地將完全低於平均潮位，淪為潛沒沙洲。

柯發壽對空拍攝影很專業，經驗豐富，曾出動空拍機，拍攝故宮南院光雕秀，讓南院整體建築，呈現光龍舞動影像，酷炫浪漫美麗，前年與BBC合作空拍阿里山小笠原山日出雲海美景，讓人驚嘆。

外傘頂洲是台灣沿海最大的沙洲，1914年建造了塭港堆燈塔，警示行走周邊海域的船隻留意附近的沙洲，以免擱淺。但，因為外傘頂洲受到波浪、沿岸流及東北季風影響，每年平均會往西南方向漂移60至70公尺，燈塔曾因沙洲漂移、海水侵蝕等因素多次傾斜倒塌，前後至少歷經 7次重建，是全臺灣燈塔中重建次數最多者。

儘管看起來，外傘頂洲似乎並未受到老天眷顧，還得到「移動的國土」稱號，但是外傘頂洲與嘉義縣海岸之間的東石潟湖，因外傘頂洲的屏障形成平靜的廣大淺水海域，海洋資源豐富，成了全台主要蚵仔養殖區，這一片海洋牧場給了東石漁民希望與安慰。

外傘頂洲 空拍機 東石

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