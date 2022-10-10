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國慶收假日！國5北上「紫爆」恐塞到晚上8點 雪隧回堵6.5公里
國慶連假最後一天，宜蘭地區陸續湧現北返車流，國道5號今天早上9時59分啟動北上主線儀控，雪隧南端入口出現排隊車流，主線下午紫爆、雪山隧道回堵6.5公里，警方預估塞車狀況恐持續至晚上8點，至於蘇花路廊車況與過往假日差不多。
國道5號北上車流今早增多，近10點啟動主線儀控且緊縮匝道儀控，下午2點至晚上9點蘇澳至頭城北向各入口匝道實施高乘載管制，警方預估塞車狀況晚間8點紓解，而高乘載結束還會有一些北上車潮。
中午過後，雪隧南端入口時速一度不到只有約20公里，隧道內前段約20至30公里，中後段則有40至50公里。主線車流下午近3點仍回堵6.5公里，頭城、宜蘭、羅東交流道都有1至1.5公里車流、蘇澳交流道排隊0.5公里。
蘇花路廊方面，公路總局第四區養護工程處表示，今天下午路況順暢，車流雖多但不至於塞車，南澳至東澳路段時速30至40公里，其餘路段都有50至60公里，預估車多狀況下午5點前就會紓解。
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