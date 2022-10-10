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雲林設農業創新加值園區 陳吉仲：搶生技農業兆元市場

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
農委會將在位於北港糖廠後方的83公頃台糖地將開發為「雲林農業創新加值園區」。記者蔡維斌／攝影
農委會將在位於北港糖廠後方的83公頃台糖地將開發為「雲林農業創新加值園區」。記者蔡維斌／攝影

「全豬利用！」豬皮、豬血及所有農產品將轉化為生醫、生物肥料的材料，搶攻世界逾兆元的市場，農委會主委陳吉仲今天應立委劉建國、蘇治芬邀請到位於北港的「雲林農業創新加值園區」預定地，為打造台灣生科農業科技基地背書，並說明園區的發展項目，開創生技、科技的雙技農業首都。

陳吉仲強調，農業升級在於結合科技，雲林是國內最大養豬產地，「全豬利用」是未來發展方向，包括豬血、皮、骨及雞鴨鵝等都可轉化為生醫材料再利用，包括雲林最大宗的蒜頭、花生、大豆可製成各種保健食品，農產加工成生醫資材已是世界潮流，雲林是農業大縣腳步必須跟上甚至超前。

陳吉仲說，台灣未來預估化肥將減少50%，生物肥料將是世界肥料主流，估計擁有超過500億美金相當於一兆多台幣的市場，毛小孩寵物健康飼料、銀髮族保健食品需求更高，所以國內農產加工製程須迎頭趕上，農委會計畫在北港糖廠後方83公頃台糖用地，建造「雲林農業創新加值園區」作為農業科技生產基地，提高農產加工產值，讓蒜頭不再一整袋運銷而是一粒粒賣。

虎科大農業科技系教授戴守谷及台糖生物科技專家也說明國內農業生科發展現況和成功案例，指雲林原本嚴重汙染環境的文蛤和蚵殼農廢，已可製成各種資材再利用，陳吉仲當場宣示農業淨零永續時代來臨，並在縣議員蔡岳儒、蔡孟真、前北港鎮長張勝智及多位農團代表見證下，為推動雲林農業創新加值園區背書。

劉建國、蘇治芬強調，屏東、嘉義的農科已加速發展，雲林才剛要起步，農業科技園區管理條例完成修訂，雲林農業加值園區絕非口號，引進高規格生技、科技打造「雙技農業首都」勢在必行。

農委會主委陳吉仲說明雲林農業創新加值園區的開發方向，將把雲林打造為科技和生技結合的農業基地。記者蔡維斌／攝影
農委會主委陳吉仲說明雲林農業創新加值園區的開發方向，將把雲林打造為科技和生技結合的農業基地。記者蔡維斌／攝影
農委會主委陳吉仲說明雲林農業創新加值園區的開發方向，將把雲林打造為科技和生技結合的農業基地。記者蔡維斌／攝影
農委會主委陳吉仲說明雲林農業創新加值園區的開發方向，將把雲林打造為科技和生技結合的農業基地。記者蔡維斌／攝影
北港糖廠後方的83公頃台糖地將開發為「雲林農業創新加值園區」，立委蘇治芬強調開發案勢在必行。記者蔡維斌／攝影
北港糖廠後方的83公頃台糖地將開發為「雲林農業創新加值園區」，立委蘇治芬強調開發案勢在必行。記者蔡維斌／攝影
北港糖廠後方的83公頃台糖地將開發為「雲林農業創新加值園區」，立委劉建國強調雲林農業科技需急起直追。記者蔡維斌／攝影
北港糖廠後方的83公頃台糖地將開發為「雲林農業創新加值園區」，立委劉建國強調雲林農業科技需急起直追。記者蔡維斌／攝影

雲林 陳吉仲 北港

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