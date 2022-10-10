一張圖看懂國慶焰火最佳觀賞位置 低溫下探21度注意保暖

今天歡慶國慶日，國慶焰火今晚將在嘉義登場，中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」和天氣風險公司都推出觀賞指南。氣象局說，嘉義太保今晚偏北風，平均風速約3-4級，陣風6級左右；可站在焰火釋放北側、避免煙霧遮蔽。

氣象局說，整體天氣水氣漸少、風力偏強；東北季風、夜涼。桃園以北、宜花東多雲偶透光，雨趨零星。新竹以南多雲到晴，中南部山區、屏東地區短暫陣雨。北東、馬祖整天舒適至稍涼；中南部日夜溫差大；澎湖、金門大致舒適。

各地白天高溫部分，北部、宜花、馬祖22-25度；中部、台東、澎金26-29度；南部30、31度。各地早晚低溫部分，中部以北、宜花、馬祖、金門19-21度；南部、澎湖22、23度。

嘉義太保天氣大致多雲到晴，降雨機率0-10%、平均風速約3至5級，高溫約28度、深夜低溫約21度；注意日夜溫差，適時增減衣著。國慶當晚，嘉義太保天氣為有風的焰火之夜，多雲時晴，降雨機率0%。