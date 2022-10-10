台中茂盛醫院接生6國慶寶寶 2對是雙胞胎還有龍鳳胎

今天是國慶日，台中市茂盛醫院一上午替4個孕婦接生出6名國慶寶寶，包含2個自然產女嬰，另外2對是試管雙胞胎，其中1個試管女娃還是在10時10分出生，每個都很健康。目前還有1位孕婦待產中，預估今年的國慶寶寶會達到7位。

6名國慶寶寶3男、3女，茂盛醫院嬰兒室應景插上小國旗，醫院還特別贈送兒童防疫帽給他們，希望他們平安健康長大。

院方說，第1個國慶寶寶是32歲婦人以自然產生下的3100克女嬰，她說痛了一整天終於看到孩子平安出世，有點想哭，感覺身負重任，未來要為女兒的人生負責；第2、3個出世的國慶寶寶是試管雙胞胎。迎接第1胎的江姓夫婦結婚7年來一直無法自然受孕，1年前做試管，首度植入就成功受孕。

接著，林姓婦人在10時9分、10時10分別產下重達2680克男嬰及2840女嬰。她先生說，3年前在茂盛醫院人工授孕生下第2胎，因為還留存有胚胎，所以去年又來植入，今年順利產下龍鳳胎。因此，同一批胚胎讓他們分別生下老二、老三和老四。

院長李茂盛從事不孕症治療30多年，他為台灣因為少子化，產生人力結構失衡的情況感到非常憂心。他說，台灣已連續2年新生兒人數比死亡人數還要少，前年出生數還有16萬5249人，去年只有15萬3820人，減少1萬多人。

追溯發現，原來去年的結婚數為11萬4606對夫婦，比前年的12萬1702對還大減7096對；年初結婚率為千分之4.88，為歷史新低，連帶導致新生兒人數大跳水。

他說，為了改善少子化現象，國健署去年7月開始實施「試管嬰兒擴大補助方案」，至今催生超過4千名試管寶寶，而且還發現受補助夫妻成功產下之嬰兒之單胞胎活產率為87.9%，比實施補助方案之前只有75.7%大幅提升了12.2%。顯見年輕夫婦只要植入1顆胚胎就能抱到小孩，可同時降低多胞胎妊娠之健康風險，對孕婦和胎兒都是很好的政策。

李茂盛說，結婚半年期間若未能自然受孕，就可以求助醫院，申請擴大試管補助方案，不但減輕求孕的醫療費用，也能透過先進的人工生殖技術，快速達成求子心願。