自己選當「國慶寶寶」 輔大醫院2名嬰兒提前出生

今日是國慶日，輔大醫院有2名國慶寶寶誕生，1男1女，2位媽媽皆為自然產且都是第1胎。輔大醫院表示，原本2位寶寶預產期分別是10月18日以及10月11日，但他們都是提前退房，自己選擇當國慶寶寶。

輔大醫院指出，其中預產期為18日的吳小姐提早在7日出現落紅產兆進輔醫待產，她當時和腹中的女兒問「妳要不要選國慶日出生？以後生日都可以放假了，與國同慶」，奇妙的是，當她和女兒說這些後，醫師在前2天（8 日、9 日）怎麼催生都不出來，沒想到今天清晨4點多破水，清晨5點多就出生了。

輔大醫院說，吳小姐原只是對著肚中寶寶說玩笑話，結果女兒還真的選在國慶日出生，讓她又驚又喜。

輔大醫院表示，吳小姐的女兒出生體重2750公克，非常健康，也因為自然產，吳小姐產後恢復極快，幾小時已經可以下床趴趴走，自己步行去嬰兒室看寶寶。

吳小姐說，她孕期才胖9公斤，女兒也沒讓她很辛苦，真的是位很乖的天使寶寶，對於國慶日出生的女兒，吳小姐直說非常滿意。