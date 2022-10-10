影／故宮南院萬支腳架擺陣卡位戰 最早凌晨就在大門等

全台攝影好手齊聚故宮南院，現場儼然像攝影腳架大展，數量驚人。為搶到臨水廣場第一排，拍到國慶焰火美照，近百名攝影師凌晨5點，就在故宮南院大門口外等開門，有人凌晨零時就到了！

國慶焰火在嘉義，今晚盛大登場，8點一到，2.6萬發焰火彈，將在45分鐘內施放完畢，被拍到難得的焰火美照，全台攝影好手齊聚臨水廣場，現場如攝影界大會師。

搶到臨水廣場第一排最好角度的林先生表示，半夜12點從台北開車來到故宮南院約凌晨3點多，凌晨5點前，就有近60人在大門口等開門，能搶到第一排的都5點就進來了，第二排就5點半，依此類推。