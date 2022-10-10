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影／故宮南院萬支腳架擺陣卡位戰 最早凌晨就在大門等

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
全台攝影好手齊聚故宮南院，現場儼然像攝影腳架大展，數量驚人！ 記者呂慧瑜／攝影
全台攝影好手齊聚故宮南院，現場儼然像攝影腳架大展，數量驚人！ 記者呂慧瑜／攝影

全台攝影好手齊聚故宮南院，現場儼然像攝影腳架大展，數量驚人。為搶到臨水廣場第一排，拍到國慶焰火美照，近百名攝影師凌晨5點，就在故宮南院大門口外等開門，有人凌晨零時就到了！

國慶焰火在嘉義，今晚盛大登場，8點一到，2.6萬發焰火彈，將在45分鐘內施放完畢，被拍到難得的焰火美照，全台攝影好手齊聚臨水廣場，現場如攝影界大會師。

搶到臨水廣場第一排最好角度的林先生表示，半夜12點從台北開車來到故宮南院約凌晨3點多，凌晨5點前，就有近60人在大門口等開門，能搶到第一排的都5點就進來了，第二排就5點半，依此類推。

國慶焰火將登場，下午2點到開始車輛及行人徒步區管制；國慶焰火晚會暖場表演，從下午6點半開始到7點半，演出故宮平安夜特輯；7點半開場，由嘉義縣長翁章梁先致詞、接續立法院長游錫堃，7點52分蔡英文總統致詞，7點58分啟炮儀式，8點國慶焰火施放到8點45分，交響樂團、高空焰火、光雕水舞及無人機共同跨域演出。

全台攝影好手齊聚故宮南院，現場儼然像攝影腳架大展，數量驚人！記者呂慧瑜／攝影
全台攝影好手齊聚故宮南院，現場儼然像攝影腳架大展，數量驚人！記者呂慧瑜／攝影
全台攝影好手齊聚故宮南院，現場儼然像攝影腳架大展，數量驚人！記者呂慧瑜／攝影
全台攝影好手齊聚故宮南院，現場儼然像攝影腳架大展，數量驚人！記者呂慧瑜／攝影

故宮南院 國慶

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