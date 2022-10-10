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爆增468隻 台南七股黑面琵鷺保護區國慶很熱鬧

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
國慶台南七股黑琵保護區黑面琵鷺爆增到468隻。圖／楊秀琴提供
國慶台南七股黑琵保護區黑面琵鷺爆增到468隻。圖／楊秀琴提供

七股黑面琵鷺保護區保育鳥類「黑面琵鷺」直到這幾天原都只有30幾隻，今天雙十國慶突然爆增到468隻，吸引遊客觀賞，賞鳥亭非常熱鬧。鳥友說，原在台南四草一帶聚集的黑面琵鷺因為當地「王爺」生日、信徒大放鞭炮嚇跑，跟著南風往北飛來七股。

台南市生態保育學會理事長邱仁武表示，今年第1隻黑面琵鷺」9月10日中秋節飛到七股保護區，其他族群也陸續飛來，但都只有十幾，三十多隻而已，相隔一個月，今天突然爆增到468隻，許多慕名遊客相當振奮，趕緊前往欣賞久違半年的黑琵。

邱仁武說，黑琵似乎知道保育季系列活動10月16日要開幕了，趕緊飛來七股保護區集合迎接保育季開鑼。保育季系列包括找尋市長黃偉哲野放11隻黑琵傷癒來渡冬、台灣金龜車賞黑琵打卡逍遙遊、黑琵保育季繪本第3輯「北返」、黑琵數來寶活動、王丁乙環保黑琵展翅聲動創作展、李德添木雕環保黑琵創作展、2022黑面琵鷺親子輕旅行。

農業局長李建裕表示，黃偉哲任內野放傷癒11隻黑面琵鷺，包括109年在學甲濕地野放編號T85；110年1月在安南區四草野生動物保護區野放T95、T97、T98；110年12月在七股頂山賞鳥亭野放的N13、N14及在安南區四草野生動物保護區野放N17、N18、N19、N20、N21共11隻，其中編號T85已經連續獲2年，今年是第3次尋找。

邱仁武表示，2022年全球普查數量持續創新高，今年共記錄到6162隻黑面琵鷺，除澳門與菲律賓各度冬區的數量都有增加，整體相較2021年大幅增加940隻。台灣是成長幅度最明顯地區，全台共3824隻超過全球總數6成，相較去年增加692隻、增加幅度22.1%，族群數量保持上升趨勢。

台灣的黑面琵鷺主要度冬在西南沿海，超過9成以上的族群集中分布在台南、嘉義、高雄及雲林，其中今年台南的數量有2158隻（56.4%），嘉義則有962隻（25.2%），高雄有369隻（9.7%）等。

黑面琵鷺 野生動物保護區 野放

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