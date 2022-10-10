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影／水下聲納助陣追日月潭「魚球」 還發現沉船

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣政府透過Garmin致贈的水下聲納儀器防治日月潭魚虎，也發現潭中有身長2米的大魚（白圈處）。圖／南投縣政府農業處提供
南投縣政府透過Garmin致贈的水下聲納儀器防治日月潭魚虎，也發現潭中有身長2米的大魚（白圈處）。圖／南投縣政府農業處提供

外來種「魚虎」肆虐日月潭南投縣政府近年積極電撈防治，知名衛星導航大廠Garmin為此致贈水下聲納儀器，協助魚虎行為科學研究，並掌握潭面下「魚球」狀態，還意外探查到沉沒船筏；縣府表示，今年電撈魚球數明顯減少，初判是防治見成效。

縣府指出，「魚虎」疑遭人放生入侵日月潭，成魚習性兇猛，幼魚會集結成「魚球」成群獵食，因位居潭區食物鏈頂層，幾無天敵，對生態造成極大威脅，近年為此與清大研究團隊、漁民合作自每年7月的幼魚繁殖期以電撈捕捉防治。

而前年7月首次執行電撈作業，3個月內捕獲逾8千尾幼魚，去年更在4個月捕到3.4萬尾，但今年電撈量大減，至今僅捕獲7000多尾，較去年同期少約7成，且因電撈防治僅限於潭面上，無法掌握潭面下魚球活動狀態，甚至族群量數量。

農業處林務保育科表示，移動船隻執行電撈魚虎球，其實不容易，因生物對周邊環境感知靈敏，電撈或時擾動水域易嚇跑其他魚球，可在防治人員不知道潭面下狀況，總是在船上空等，等牠們探出頭換氣，潭面下魚球其實早就警戒落跑。

Garmin永續發展辦公室獲知縣府防治困境，近期致贈水下聲納儀器，其研發工程師也協助魚虎行為科學研究，農業處林保科表示，經測試確能探測到水下「魚球」蹤跡，「轉守為攻」等其浮上水面換氣或掌握逃逸方向，防治工作更有效率。

農業處林保科也說，透過聲納輔助除了檢測魚球，還意外發現插進潭底的沉沒船筏、2米長的大魚等，而經近2周探查，確認整體魚球數已減少，初判是釣大魚虎、電撈魚球防治見成效，至於是否會有隔年大爆發的生態習性仍待持續觀察。

南投縣政府透過Garmin致贈的水下聲納儀器防治日月潭魚虎，也發現潭中有沉沒的船筏（白圈處）。圖／南投縣政府農業處提供
南投縣政府透過Garmin致贈的水下聲納儀器防治日月潭魚虎，也發現潭中有沉沒的船筏（白圈處）。圖／南投縣政府農業處提供
南投縣政府透過Garmin致贈的水下聲納儀器，探查到日月潭水面下魚虎球活動狀態（白圈處）。圖／南投縣政府農業處提供
南投縣政府透過Garmin致贈的水下聲納儀器，探查到日月潭水面下魚虎球活動狀態（白圈處）。圖／南投縣政府農業處提供

日月潭 漁民 南投

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