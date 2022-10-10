虎年國慶是農曆好日子 台北長庚半天已接生6名國慶寶寶

今天是國慶日，農民曆上屬好日子，因此今天誕生的國慶寶寶也不少，截至上午11時30分為止，台北長庚婦產部就已經出動3名主治醫師，順利接生6名國慶寶寶，其中僅1名寶寶為自然產，其餘5名寶寶都是剖腹產，包括一對雙胞胎。

台北長庚婦產部教授蕭勝文今天相當忙碌，上午9點21分協助一名3100公克男寶寶順利剖腹產，10點55分又接生一名2735公克女寶寶，直到中午還在馬不停蹄地照顧產婦，他說，「今天比較多！因為是好日子。」

蕭勝文指出，今年受到虎年的影響，出生率比較差，他個人的接生數大約較往年減少了一成左右，但今天國慶日因為是好日子，寶寶比較多的日子，不過情況單純，目前接生的產婦都沒有已確診的。