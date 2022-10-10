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虎年國慶是農曆好日子 台北長庚半天已接生6名國慶寶寶

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
今天是國慶日，一名3100公克的男寶寶上午9點21分協助誕生於台北長庚，親子在產房合影。圖／台北長庚提供
今天是國慶日，一名3100公克的男寶寶上午9點21分協助誕生於台北長庚，親子在產房合影。圖／台北長庚提供

今天是國慶日，農民曆上屬好日子，因此今天誕生的國慶寶寶也不少，截至上午11時30分為止，台北長庚婦產部就已經出動3名主治醫師，順利接生6名國慶寶寶，其中僅1名寶寶為自然產，其餘5名寶寶都是剖腹產，包括一對雙胞胎。

台北長庚婦產部教授蕭勝文今天相當忙碌，上午9點21分協助一名3100公克男寶寶順利剖腹產，10點55分又接生一名2735公克女寶寶，直到中午還在馬不停蹄地照顧產婦，他說，「今天比較多！因為是好日子。」

蕭勝文指出，今年受到虎年的影響，出生率比較差，他個人的接生數大約較往年減少了一成左右，但今天國慶日因為是好日子，寶寶比較多的日子，不過情況單純，目前接生的產婦都沒有已確診的。

女寶寶的爸爸開心拿出國旗手牌，與寶寶合影留念。男寶寶的爸爸柯先生受訪表示，很感謝寶寶選擇今天出來，一起慶祝中華民國生日，雖然迎接第一胎很緊張，但他與太太會攜手努力陪伴寶寶一起快樂成長。

今天是國慶日，一名2735公克的女寶寶10點55分誕生於台北長庚，親子在產房合影。圖／台北長庚提供
今天是國慶日，一名2735公克的女寶寶10點55分誕生於台北長庚，親子在產房合影。圖／台北長庚提供
今天是國慶日，一名2735公克的女寶寶10點55分誕生於台北長庚，寶寶的爸爸開心拿著國旗手牌和寶寶合影留念。圖／台北長庚提供
今天是國慶日，一名2735公克的女寶寶10點55分誕生於台北長庚，寶寶的爸爸開心拿著國旗手牌和寶寶合影留念。圖／台北長庚提供

國慶 接生

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