和國家一起過生日 新竹市喜迎6名國慶寶寶

和國家一起過生日！新竹市衛生局今統計資料，截至上午12點竹市共迎接6名國慶寶寶，男生3名、女生3名，其中自然產3名、剖腹產3名。目前尚有8名產婦待產中，期盼能在雙十國慶日平安產下健康寶寶。

新竹市政府表示，為慶祝國慶寶寶誕生，市府也準備了國慶生日禮，包括集乳袋、嬰兒包巾、固齒器、洗澡巾，與父母一同分享喜悅。

懷孕近39周的梁姓女子選擇在今早於新竹國泰綜合醫院剖腹生產，順利產下一名健康的男寶寶，體重3215公克，母嬰平安。她說，第二胎選擇在10月10日和國家同一天一起慶生，也代表十全十美非常好記，每年都不會忘記過生日，真是太好了。

代理市長陳章賢表示，據內政部去年出生率統計，竹市以7.63‰高於全國6.55‰，是全台前五名最會生的城市，另外竹市0至14歲人口比率也為全國最高，占總市人口16.41%。

陳章賢指出，為了做年輕爸媽最強力後盾，市府祭出多項育兒政策，近年完成三區親子館、公托及社福中心建置，平均每年累積服務人次達16.8萬，並新增8所非營利幼兒園，增加58班、1698個招生名額，預計於113學年興建完成新竹幼兒園與新竹國小附幼，致力於建構完善且友善兒童照顧政策，讓年輕一代「敢婚、願生、樂養」，打造幸福的兒童城市。

陳章賢表示，為讓孕媽咪能夠安全、安心地前往醫院產檢，市府於今年6月辦理「好孕專車服務」，提供6000元車資抵用券，往返新竹縣市設有產檢服務的10家醫院及24間診所交通費補助。此外還加碼臨托券、免費育兒指導及友善嬰幼用品店家購物好禮，透過建構友善便利的交通運輸服務。

此外，新竹市立馬偕兒童醫院將於11月正式營運，啟動門診、急診、住院全面服務，並提供24小時兒科醫師駐診，強化母嬰醫療整合，從孕婦育有胎兒起始到生產，打造完善的婦幼一條龍醫療照顧環境，解決竹竹苗地區兒童醫療資源長期供需失衡的問題，造福未來的主人翁。

衛生局表示，為全方位照顧嬰兒健康，竹市自去年8月起實行「幼兒專責醫師制度計畫」，建立醫師與幼兒一對一的專屬照護制度，提供0至3歲嬰幼兒健康檢查、預防接種、牙齒塗氟等各項保健時程關懷，並由專責醫師從旁關注孩子的成長，建立與嬰幼兒一對一的專屬照護制度，截至目前該計畫已有24家醫療院所，52名醫師，7798名幼兒加入計畫。