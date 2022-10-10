這麼小能裝什麼？裝得下可愛就好！平價小廢包品牌Top15 好看百搭顯品味

近年來「小廢包」當道，超級迷你的包包尺寸，常讓人懷疑到底可以拿來裝什麼。這樣的包款不追求實用，不需要裝得下雨傘、水壺等物品，只要裝得下可愛就好！精緻小巧的迷你包成為時尚主流，包包也不再只用來裝隨身物品，成為了重要的穿搭配件之一。

隨著小廢包成為流行趨勢，各大精品品牌也都紛紛推出精美的迷你小包，雖然外型超吸睛，但高昂的價格也讓人望之卻步。其實想要好看的包不一定要花大錢買精品，許多品牌都有推出高質感的平價小廢包，今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出了網路上大家熱議的「平價小廢包品牌」Top10，小資價就能買到漂亮精緻的包包，快來一起看看吧！

image source: FB／天藍小舖 SkyBlue

NO. 10 Pixy

Pixy是源自臺灣的皮件品牌，以貼近都會女性的設計結合當代風格，推出許多經典俐落的時尚包款。除了知性雋永的外型外，實惠的價格也是Pixy受歡迎的原因之一，是不少小資族都非常喜歡的平價品牌。



Pixy推出的許多長夾、護照夾、零錢包等商品都可以加裝鏈條，揹在身上成為好看又時髦的穿搭亮點，也常常有網友在分享穿搭時提到Pixy的小廢包，「覺得小方包很美」、「最近也想買」、「買了四年了依然很好用」。

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NO. 9 VEMAR

VEMAR以法國街道為品牌名，將歐洲的浪漫氛圍帶入包包中，希望打造出一個專屬於臺灣的「微精品」品牌，以平價帶給小資族們精緻時尚的獨特質感。



VEMAR推出的手機包、小方包都是在眾多小廢包愛好者之間討論度非常高的產品，價格也都落在1000-2000元間，以精品風設計的皮質包款而言非常親民，質感也讓網友覺得值回票價，「質感超級好！五金也超美」、「收到貨直接美到哭」、「是我買過質感最好的」。

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NO. 8 ANNA DOLLY

ANNA DOLLY標榜「韓系質感藝文女包」，希望能以簡約、細緻、輕甜的風格帶給消費者平價的高質感，是許多平時穿搭以優雅、甜美風格為主的網友們都非常喜歡的包包品牌。



ANNA DOLLY的馬鞍包、小方包以及迷你保齡球提包都是相當高人氣的品項，甜甜柔柔的馬卡龍色系，再加上優雅大方的設計，擄獲許多韓系少女的心。不只是外表好看，品質方面也得到不少網友好評，「ANNA DOLLY的包真的很耐用」、「很喜歡他們家的包包，拉鍊很順」。

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NO. 7 ROBINMAY

ROBINMAY以各種創新、繽紛、搞怪的設計包款為特色，品牌名中的「ROBIN」取知更鳥之意，以其多變及五顏六色的形象來傳達產品理念，是非常年輕活潑的品牌。



大膽創新的品牌風格，也讓ROBINMAY經常與藝人、KOL合作，像是紀卜心、陳零九、見習網美小吳、Elly等等，其中Elly的聯名款小廢包就受到不少網友喜愛，小巧精緻又不失設計感，時尚的色彩吸引不少目光，「好好看」、「好可愛的包包」、「真的很廢，廢得可愛」。

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NO. 6 NINE WEST

NINE WEST是來自於美國曼哈頓的歐美品牌，有著紐約大都會的時尚計設品味，可甜可鹽的風格相當百搭，深受許多注重穿搭的人喜愛。過去NINE WEST品牌只有鞋子進駐臺灣百貨公司，在去年（2021）終於等到包包也登臺，讓不少NINE WEST愛好者都非常興奮。



NINE WEST的小方包、信封包等都是非常熱門的小廢包款式，前者簡約大方，後者優雅氣質，滿足各種需求，深得消費者的心，「都是為了都會時尚好搭所設計，包款有許多不一樣的風格。」

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NO. 5 JW PEI

JW Pei主打「純素皮革」，不僅外型時髦還具有環保意識，深獲許多年輕人喜愛。春夏推出的Rantan系列迷你圓弧手提包，圓潤小巧的設計，有多達7、8種顏色，拿在手上模樣超級吸睛。



另外一款Triangle & Square系列，外觀做成三角形和正方形，尺寸只有手掌大小，讓許多少女都情不自禁將它加入購物車。這些迷你包雖然讓人愛不釋手，但容量最多放得下耳機或口紅，不少人會將這些小包掛在包包肩帶作為裝飾，網友也說，「雖然很廢但很上相！」

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NO. 4 Find Kapoor

由韓國設計師一手打造的品牌「Find Kapoor」，透過時尚與藝術結合，希望藉由獨具一格的色彩與輪廓打造多種驚艷包款，像是MARTY12褶紋系列推出翻蓋手提斜背方包，翻蓋硬挺的包款設計，加上融合經典與時尚的手工工藝，從裡到外都注重包包細節，讓每位女性背起來都能有現代奢華感。



Find Kapoor受到不少網友青睞，「Find Kapoor的小包真的又廢又好看，小小一個為穿搭大大加分，實體真的很有質感，顏色繽紛多樣」、「顏色都很可愛，外型也很時尚，不會有廉價感，前天也買了一個」。

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NO. 3 S’AIME 東京企劃

「S’AIME 東京企劃」的品牌名源自法文「愛自己」，主打在每一季結合不同流行元素，讓每個小資族挑選百搭包款，在任何場合都能夠完美演繹自我，也讓包包融入在生活之中。S’AIME 東京企劃推出的「TINY COCO真皮鏈條迷你包，不僅有5種顏色可供挑選，鏈條背帶背起來也不失高級、優雅感。



許多網友都相當推薦S’AIME的小廢包，「買過兩個真皮包，用了兩年左右還沒掉皮」、「背著很可愛，比想像能裝」。

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NO. 2 天藍小舖 SkyBlue

天藍小舖可以說是臺灣最大最知名的平價包包品牌，所有包款幾乎都在千元以內，更有不少包包都是500元有找，平易近人的價格讓它成為許多小資族都非常喜歡的平價品牌。



不只便宜，天藍小舖的包款也非常多樣，幾乎涵蓋了各種風格款式，「小廢包」的選擇更是相當多元，讓它的產品成為許多人的「小廢包入門款」，很多人人生中的第一個小廢包都是在天藍小舖購入，「覺得它的造型都還蠻燒的，選擇也很多」、「天藍現在品質都蠻不錯的」、「很喜歡狗頭包，我買了超多」、「配色、質感感覺都很棒」。

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NO. 1 CHARLES & KEITH（小CK）

備受小資族喜愛的小廢包非「CHARLES & KEITH」莫屬！CHARLES & KEITH被網友俗稱「小CK」，在臺灣女生幾乎人手一個。現在由南韓大勢女團ITZY代言的「Lula漆皮方釦包」擁有超高人氣，多顏色超級百搭，各種穿衣風格都很適合拿這款包來搭配。



有網友日前也分享小CK一系列小廢包，留言區許多人紛紛表示「不能裝東西沒關係，但是可以裝可愛」、「超喜歡馬鞍包的！」、「戀戀夏日迷你包組最能裝的就是編織帆布水桶包，可以放AirPods、Mac子彈口紅、Mac唇釉、卡片、木瓜霜、鈔票」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年10月07日至2022年10月06日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『平價小廢包品牌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之相關趨勢討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統