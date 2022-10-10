連日降雨山區落石 太魯閣燕子口等多步道封閉

花蓮連日降雨，太魯閣國家公園燕子口步道、白楊步道皆有落石，太管處獲報緊急封閉，待天候許可派員清除落石，確認安全才會開放。今天是國慶連假最後一天，蘇花路廊北上車多，整體行車狀況順暢，公路總局預估今天北上車流量將逾1.1萬輛，11點起逐漸湧現北返車潮。

太管處遊憩服務課長聶士詔表示，今天早上管理處人員巡查時，在燕子口步道400公尺處發現落石，人車無法通行，因此緊急封閉，待明天雨勢漸緩後再清除，開放日期評估後將在官網公布。

天祥地區因連日大雨，白楊步道後段持續落石，聶士詔說，目前步道部分封閉，從1公里第2隧道口處，封閉至2.1公里處的水簾洞，請前往白楊步道民眾注意封閉情況及小心自身安全。另綠水步道正搶修邊坡作業，步道部分封閉，請遊客留意。

在蘇花路廊交通方面，公路總局第四區養護工程處統計，南下車流量為1211輛、北上為1902輛，蘇花路廊全線順暢，北上每小時交通量維持約500至600輛，預估中午出現北返車潮。