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北返車潮陸續湧現 上午蘇花路廊全線順暢

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
重要路段交通疏導措施。圖／公路總局提供
重要路段交通疏導措施。圖／公路總局提供

今天國慶連假收假日，各地北返車潮湧現。公路總局說，上午各路段及蘇花路廊全線順暢。

公路總局說，依照國人連續假期旅次特性，預計下午至晚間民眾會陸續返回工作地，包括台61線香山、竹南及中彰大橋路段北上、台1線水底寮至楓港路段、台18線國3中埔交流道、台74線台中環線接國3、台86線仁德系統及歸仁交流道等路段將會開始出現車潮。

為疏運民眾外出乘車需求，公路總局說，已協調客運業者視人潮機動增班，統計昨天西部國道客運共計行駛5210班次，疏運8萬4448人，疏運人數較110年同期增加11.9%；東部國道客運路線共計行駛1335班次，疏運2萬1584人，疏運人數較110年同期增加4.1%。

昨天下午時段全國部分觀光路段及主要幹線路段有車流量較高情形，包含台2線大武崙至萬里路段雙向、淡水路段雙向、台3線梅山路段南向、大溪至八德路段南向、台4線溪州大橋往龍潭路段往東、台7線慈湖路段北向及台62線暖暖至大華系統路段西向皆有出現短暫壅塞。

公路總局說，昨天蘇花路廊宜蘭花蓮方向全日車流量為5503輛，花蓮往宜蘭方向則有8027輛，蘇花路廊整體行車狀況順暢。

公路總局說，今天截至上午10時，蘇花路廊宜蘭往花蓮南向車流量為1211輛、花蓮往宜蘭北向為1902輛，目前蘇花路廊全線順暢，北上每小時交通量維持約500至600輛。

另在旅行時間方面，崇德至蘇澳北上經台9線蘇花改旅行時間約75分，經台9丁線旅行時間約123分，建議經由蘇花路廊北返用路人可使用蘇花改路段，節省時間。

公路總局第四區養護工程處預估，蘇花路廊北上車流量單日將逾1.1萬輛，蘇花路廊上午11時起逐漸湧現北返車潮，持續依據車況適時調控。

銜接國道易壅塞路段、時段。圖／公路總局提供
銜接國道易壅塞路段、時段。圖／公路總局提供

蘇花路廊 宜蘭 花蓮

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