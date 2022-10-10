快訊

蔡總統國慶講話 中華民國、中華民國台灣各提3次

全換變頻家電「電費突暴增到2萬多」 台電查嘸原因他傻眼：問題出在哪？

國慶演說全文／蔡總統：願與北京當局尋找雙方可接受維持台海和平方法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

登頂！神人級超跑123K慶雙十 「猴子兵團」南湖大山揮國旗

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
「猴子兵團」團長林慶華（右）、隊員林俊良（左）今天早上9點在南湖大山成功登頂升旗。圖／猴子兵團提供
「猴子兵團」團長林慶華（右）、隊員林俊良（左）今天早上9點在南湖大山成功登頂升旗。圖／猴子兵團提供

超馬好手組成的「猴子兵團」，今年第3度為慶祝國慶而跑，昨天早上從宜蘭出發，以24小時、123公里長征，素有「帝王之山」美稱、海拔3742公尺的南湖大山。經過一夜大雨，原本一行10人上山，途中7人下撤，醫師謝仲倫在南湖北山時也撤退，最終由團長林慶華、團員林俊良早上9點在南湖大山成功登頂升旗，比預定提早1小時完成終極任務。

山上低溫且霧氣重，團長林慶華與團員林俊良帶著國旗，今天早上9點順利登上南湖大山。林慶華感動地說，「我們終於來到這裡，能在這邊升旗，慶祝中華民國生日快樂，這真的是一個很不簡單的事情，但我們完成了。」林俊良左手握拳表示，「感謝團長的邀約，雖然很辛苦，但我覺得值得。」

「猴子兵團」團長林慶華服務於金融業，2019年、2020年以123公里長跑登雪山主峰慶祝中華民國生日，去年因疫情申請登雪山未核准，今年他們再度出發，以登上南湖大山慶祝國慶。

「猴子兵團」成員來自各路超馬好手，團長林慶華曾是冬山河、南橫超馬冠軍，團員林俊良是北大12小時冠軍、馬來西亞12小時冠軍，外號「隊長」的鄭順元是台北超馬冠軍，還有國手闕鐵城、康庭瑞、汪道遠、呂淑蓮、戴政彥、吳璧璽、朱紓嫻等人。

宜蘭地區連日雨勢不斷，其中山路面臨低溫，難度不小，因此猴子兵團這次挑戰被許多長跑人士形容為「神人級超跑」。他們一行人昨天9點30分在宜蘭火車站集結，精神奕奕高喊「中華民國生日快樂」，10點出發，沿著台7線、台7甲線、思源埡口，抵達南湖大山的勝光登山口，預計24小時登頂升旗。

據了解，他們一行人昨晚6點30分離開大同鄉南山村，公路路段剩下20公里，繼續往思源啞口、勝光登山口前進，該段路容易起霧、下雨「最硬抖」，儘管途中台7甲線38公里處遇到山崩土石滑落，仍止不住一群人的熱血。

晚間9點40分，猴子兵團在勝光方便屋盥洗換裝，晚間11點共有10人出發往南湖大山。然而雨勢不停歇，他們穿著保暖衣物還套著雨衣，還是抵不住高山低溫和雨勢，今天凌晨陸續有團員下撤回方便屋換裝休息，剩下3人繼續前進，中醫師謝仲倫在南湖北山也撤退，最終為團長林慶華、團員林俊良早上9點成功登頂。

猴子兵團昨天早上從宜蘭火車站出發，前往素有「帝王之山」美稱的南湖大山。圖／猴子兵團提供
猴子兵團昨天早上從宜蘭火車站出發，前往素有「帝王之山」美稱的南湖大山。圖／猴子兵團提供
猴子兵團團員林俊良。圖／猴子兵團提供
猴子兵團團員林俊良。圖／猴子兵團提供
猴子兵團一行人冒雨長征123公里前進南湖大山。圖／猴子兵團提供
猴子兵團一行人冒雨長征123公里前進南湖大山。圖／猴子兵團提供
猴子兵團團長林慶華。圖／猴子兵團提供
猴子兵團團長林慶華。圖／猴子兵團提供

馬來西亞 猴子 員林

延伸閱讀

掌管營收近三分之二的華為高管丁耘長跑28公里後猝死

侯友宜沒參加國民黨升旗 侯 ：每年都與新北市民一起慶祝

影／神人級超跑24小時123公里 他們跑上南湖大山舉行國慶升旗

潑猴被感化？寺廟收養獨臂猴10多年 養成「超有禮貌彌勒佛」

相關新聞

不斷更新／國慶收假北返車潮湧現 國道9地雷路段 雪隧回堵3公里

今天是國慶日連續假期收假日，今天0-5時交通量為5.3百萬車公里，為年平均平日3.5百萬車公里的1.5倍；目前全國道路況皆大致正常，截至7時，交通量為8.1百萬車公里，預估今天交通量為105百萬車公里。

國慶連假最後一天 上午路況順暢 中警預估下午有車潮

今天是國慶連假最後一天，台中市警局掌握，目前轄內國道一號大雅系統交流道北上匝道，車流增加，有交整崗協助交通疏導，另外南屯...

混充茶事件頻傳 賽前抽檢賽後留樣違規公布姓名 今年冬茶評鑑全面實施

近期越南茶混充台灣茶販賣高價事件頻傳，甚至還參加地方農會的茶葉競賽獲獎；農委會農糧署上周開會檢討，未來茶葉競賽將引進分析...

天氣好轉 明低溫下探16度 吳德榮：下周日留意秋颱共伴

今天國慶日，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天白天天氣好轉，山區及東半部仍...

北返車潮陸續湧現 上午蘇花路廊全線順暢

今天國慶連假收假日，各地北返車潮湧現。公路總局說，上午各路段及蘇花路廊全線順暢。

登頂！神人級長跑123K慶雙十 「猴子兵團」南湖大山揮國旗

超馬好手組成的「猴子兵團」，今年第3度為慶祝國慶而跑，昨天早上從宜蘭出發，以24小時、123公里長征，素有「帝王之山」美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。