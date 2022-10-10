登頂！神人級超跑123K慶雙十 「猴子兵團」南湖大山揮國旗

超馬好手組成的「猴子兵團」，今年第3度為慶祝國慶而跑，昨天早上從宜蘭出發，以24小時、123公里長征，素有「帝王之山」美稱、海拔3742公尺的南湖大山。經過一夜大雨，原本一行10人上山，途中7人下撤，醫師謝仲倫在南湖北山時也撤退，最終由團長林慶華、團員林俊良早上9點在南湖大山成功登頂升旗，比預定提早1小時完成終極任務。

山上低溫且霧氣重，團長林慶華與團員林俊良帶著國旗，今天早上9點順利登上南湖大山。林慶華感動地說，「我們終於來到這裡，能在這邊升旗，慶祝中華民國生日快樂，這真的是一個很不簡單的事情，但我們完成了。」林俊良左手握拳表示，「感謝團長的邀約，雖然很辛苦，但我覺得值得。」

「猴子兵團」團長林慶華服務於金融業，2019年、2020年以123公里長跑登雪山主峰慶祝中華民國生日，去年因疫情申請登雪山未核准，今年他們再度出發，以登上南湖大山慶祝國慶。

「猴子兵團」成員來自各路超馬好手，團長林慶華曾是冬山河、南橫超馬冠軍，團員林俊良是北大12小時冠軍、馬來西亞12小時冠軍，外號「隊長」的鄭順元是台北超馬冠軍，還有國手闕鐵城、康庭瑞、汪道遠、呂淑蓮、戴政彥、吳璧璽、朱紓嫻等人。

宜蘭地區連日雨勢不斷，其中山路面臨低溫，難度不小，因此猴子兵團這次挑戰被許多長跑人士形容為「神人級超跑」。他們一行人昨天9點30分在宜蘭火車站集結，精神奕奕高喊「中華民國生日快樂」，10點出發，沿著台7線、台7甲線、思源埡口，抵達南湖大山的勝光登山口，預計24小時登頂升旗。

據了解，他們一行人昨晚6點30分離開大同鄉南山村，公路路段剩下20公里，繼續往思源啞口、勝光登山口前進，該段路容易起霧、下雨「最硬抖」，儘管途中台7甲線38公里處遇到山崩土石滑落，仍止不住一群人的熱血。