愈晚吃飯更易餓 脂肪囤積量也飆高

又跟同事、家人吃宵夜了？愈晚吃飯愈容易變胖是真的！梅歐睡眠與成癮醫學中心研究指出，晚進食容易提高飢餓感，影響賀爾蒙分泌，產生肥胖問題。研究顯示，晚吃飯者的饑餓感至少增加了一倍，儘管會使人想吃蔬果，卻更容易讓人積極攝取高澱粉、重鹹和肉類食物，同時身體也會誤以為「鬧飢荒」，形成更多的脂肪細胞來儲存能量。

晚進食者肥胖率高

《梅歐睡眠與成癮醫學中心研究》顯示，較晚進食容易提高飢餓感，影響賀爾蒙分泌的同時，也促成脂肪代謝方面的基因表現改變，導致脂肪分解減少、沉積量大增，進而產生肥胖問題。

《CNN》報導，人體的生理時鐘有其晝夜節律，調控早晚的體溫與心率等生理功能，改變人體吸收熱量時的反應，影響荷爾蒙並改變基因表達的方式，特別是在脂肪代謝方面，以致於晚進食時，人體脂肪分解減少、脂肪沉積增加。

促進飢餓素釋放

梅歐醫學研究中，堅持晚進食組別的受試者，饑餓感增加了一倍，在使人想吃蔬果的同時，卻也容易讓人渴望攝取高澱粉、重鹹和肉類食物。研究人員提醒，太晚吃飯的人的內分泌中，促進新陳代謝、引發飽足感的瘦蛋白分泌會減少，並促進飢餓素的釋放，讓人感覺肚子更餓。

其中，晚吃飯後的飢餓感與飢餓素引發的飢餓感曲線吻合，身體會誤以為生活環境「鬧飢荒」，形成更多的脂肪細胞來儲存能量、保護自己。儘管變胖不一定只和晚進食有關，但至少民眾應該要知道，越晚吃越容易吃更多、變胖，其實是因為身體想要鼓勵你早點吃飯！

亦有學者建議，該研究並未衡量體重減輕的面向，再者，因為先前代謝相關的研究顯示，不吃早餐與肥胖有關，所以較晚進食是否是肥胖的主要成因，仍有待進一步檢驗。

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