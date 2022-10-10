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多款國產新花卉國慶大典亮相 這些地方都可看得見

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
今年的雙十國慶大會上，大會觀禮台、主席台及司儀台，以及貴賓胸花，都可以看到台灣在地花卉。圖／農委會提供
今年的雙十國慶大會上，大會觀禮台、主席台及司儀台，以及貴賓胸花，都可以看到台灣在地花卉。圖／農委會提供

今年的雙十國慶大會上，大會觀禮台、主席台及司儀台，以及貴賓胸花，都可以看到台灣在地花卉，其中電信蘭「高雄1號-曙光」等多款新品種花卉，首次對外展出。

農委會表示，今年國慶大典布置以台灣高低海拔、豐富多變的自然環境，所孕育出色彩豐富、種類繁多的植物為主軸，展現台灣花卉產業及育種研發的實力，也藉此為國家生日喝采。

農委會表示，台灣植物品種權1484件，花卉類就占8成、1185件。國慶大會布置有屏東生產的萬代蘭、台南的蝴蝶蘭、高雄的火鶴、彰化的觀賞鳳梨、南投的盆花、台中的文心蘭、宜蘭的蕨類等在地花材20多種。

農委會表示，另外使用農委會高雄區農業改良場育成斑葉電信蘭「高雄1號-曙光」及火鶴「高雄4號-紅星」、農業試驗所育成文心蘭「台農4號-白雪」，台東區農業改良場育成腎蕨「台東1號」、中興大學育成石竹「艷紅撫子」，及業界育成的麒麟花「黛玉」等。

農委會說，花卉具有撫慰人心、改變環境氛圍的力量，應用場合廣泛，大至國家慶典，小到日常使用皆合適。

今年的雙十國慶大會上，大會觀禮台、主席台及司儀台，以及貴賓胸花，都可以看到台灣在地花卉。圖／農委會提供
今年的雙十國慶大會上，大會觀禮台、主席台及司儀台，以及貴賓胸花，都可以看到台灣在地花卉。圖／農委會提供

農委會 國慶 台東

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