東北季風挾乾空氣南下 天氣好轉但降溫有感 低溫掉到20度

今天是國慶連假最後一天，天氣風險公司天氣分析師林孝儒說，今明兩天北部、東北部高溫下滑的幅度較多，不過越往南影響越小，預估氣溫北部、宜花約20至25度，中部、花東22至27度，南部24至32度。

降雨部分則會有些好轉，他說，迎風面的北台灣至東半部仍有些短暫陣雨，不過將會隨著乾空氣南下，環境水氣逐漸減少，降雨將會更為減緩相對比較零星。

林孝儒說，中南部的天氣依舊是較穩定，不過午後局部山區亦有些短暫陣雨或雷雨機會，只是影響範圍不大也不多，最要留意的還是日夜溫差大的現象。而這樣環境較乾水氣偏少的情況可以維持到明天，北東部的降雨算是得到一個短暫的舒緩。

林孝儒說，預期周三另受到一波東南方水氣增多影響，大台北、東半部又回到陰陣雨的天氣，恆春半島亦有短暫陣雨機會，且搭配著東北季風吹佛，東北部還是要留意大雨的發生機會。

周四、周五則隨著水氣漸通過後，迎風面的北部及東半部雖然仍會有些地形雨的情況，但降雨影響逐日會有些減緩。

總結本周大多為東北季風環境，他表示，北部、宜花氣溫感受偏涼，中南部、台東夜晚清晨也略有涼意，留意氣溫變化適時調整穿著。而迎風面的大台北、東半部雖容易有些短暫陣雨，但降雨影響的程度如上所述有些差異，外出攜帶雨具備用；背風面的中南部天氣相對都還算穩定。

林孝儒說，周末至下周初期的天氣變數，由於目前菲東至關島一帶已有較寬廣的低壓帶建立，其中已分別有編號98W熱帶擾動位於菲律賓東北方海面約7百多公里，預期強度發展有限增強為熱帶性低氣壓機會較低。

但是，他說，未來西行通過呂宋島的過程中，導致周三至周四東南方的水氣往台灣附近擴散增多，北、東部降雨略增多，但大致還不算什麼威脅。

林孝儒說，其二為遠在關島一帶的編號97W熱帶擾動，未來將有些增強空間，並緩慢往西移動的趨勢。目前歐美預報模式亦顯示，低壓帶環境有利其發展成颱，並於周末或下周前期靠近到呂宋島或至巴士海峽一帶。