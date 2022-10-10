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東北季風增強下風處累積汙染物 中南部空品今亮橘燈

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
今天東北季風增強，中部以南空品區位於下風處，汙染物稍易累積；圖為今起三天空氣品質預測。圖／取自空品監測網
今天東北季風增強，中部以南空品區位於下風處，汙染物稍易累積；圖為今起三天空氣品質預測。圖／取自空品監測網

環保署表示，今天東北季風增強，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件佳；中部以南空品區位於下風處，汙染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海零星地區，因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

今天各地空品，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。

環保署說，11日仍受東北季風影響，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件佳；中部以南空品區位於下風處，汙染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

12日持續受東北季風影響，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件佳；中部以南空品區位於下風處，汙染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。北部、竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

宜蘭 東北季風 環保署

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