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國慶連假最後一天 上午路況順暢 中警預估下午有車潮

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
今天是國慶連假最後一天，目前台中市所轄各重要道路，都屬順暢，台中市警局預估稍晚出現車潮。圖／台中市警局提供
今天是國慶連假最後一天，目前台中市所轄各重要道路，都屬順暢，台中市警局預估稍晚出現車潮。圖／台中市警局提供

今天是國慶連假最後一天，台中市警局掌握，目前轄內國道一號大雅系統交流道北上匝道，車流增加，有交整崗協助交通疏導，另外南屯、台中、豐原系統車流正常。

台中市警局預估，稍晚北返車潮可能湧現，但截至上午11時為止，台中市轄內的市區、快速道路、國道都屬順暢通行狀況。

台中市警局交通大隊表示，截至上午11時掌握，轄內國道1號、3號、4號車流順暢，大雅系統北上匝道車流增加趨勢，交流道周邊路口有交整崗協助交通疏導，目前車行仍依序行進，南屯系統、台中系統、豐原系統也正常，國道3號部分，大甲、沙鹿、龍井、中投等交流道及其周邊道路，也順暢通行。

台中市交大表示，目前市區主要道路部分，無壅塞情形，新光三越、大遠百周邊也無塞車，台74線、台61線快速道路都正常順暢。

台中市交大說，今天是國慶連假最後一天，預估稍晚北返車潮較多，請用路人遵守道路交通安全規則行駛，配合員警、義交指揮手勢循序行進，短途用路人盡可能使用市區平面道路，長途用路人才使用高速公路，做好車流分流，避免塞車。

今天是國慶連假最後一天，目前台中市所轄各重要道路，都屬順暢，台中市警局預估稍晚出現車潮。圖／台中市警局提供
今天是國慶連假最後一天，目前台中市所轄各重要道路，都屬順暢，台中市警局預估稍晚出現車潮。圖／台中市警局提供
今天是國慶連假最後一天，目前台中市所轄各重要道路，都屬順暢，台中市警局預估稍晚出現車潮。圖／台中市警局提供
今天是國慶連假最後一天，目前台中市所轄各重要道路，都屬順暢，台中市警局預估稍晚出現車潮。圖／台中市警局提供
今天是國慶連假最後一天，目前台中市所轄各重要道路，都屬順暢，台中市警局預估稍晚出現車潮。圖／台中市警局提供
今天是國慶連假最後一天，目前台中市所轄各重要道路，都屬順暢，台中市警局預估稍晚出現車潮。圖／台中市警局提供

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