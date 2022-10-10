聽新聞
test
0:00 / 0:00
國慶連假最後一天 上午路況順暢 中警預估下午有車潮
今天是國慶連假最後一天，台中市警局掌握，目前轄內國道一號大雅系統交流道北上匝道，車流增加，有交整崗協助交通疏導，另外南屯、台中、豐原系統車流正常。
台中市警局預估，稍晚北返車潮可能湧現，但截至上午11時為止，台中市轄內的市區、快速道路、國道都屬順暢通行狀況。
台中市警局交通大隊表示，截至上午11時掌握，轄內國道1號、3號、4號車流順暢，大雅系統北上匝道車流增加趨勢，交流道周邊路口有交整崗協助交通疏導，目前車行仍依序行進，南屯系統、台中系統、豐原系統也正常，國道3號部分，大甲、沙鹿、龍井、中投等交流道及其周邊道路，也順暢通行。
台中市交大表示，目前市區主要道路部分，無壅塞情形，新光三越、大遠百周邊也無塞車，台74線、台61線快速道路都正常順暢。
台中市交大說，今天是國慶連假最後一天，預估稍晚北返車潮較多，請用路人遵守道路交通安全規則行駛，配合員警、義交指揮手勢循序行進，短途用路人盡可能使用市區平面道路，長途用路人才使用高速公路，做好車流分流，避免塞車。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言