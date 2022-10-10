國慶連假最後一天 上午路況順暢 中警預估下午有車潮

今天是國慶連假最後一天，台中市警局掌握，目前轄內國道一號大雅系統交流道北上匝道，車流增加，有交整崗協助交通疏導，另外南屯、台中、豐原系統車流正常。

台中市警局預估，稍晚北返車潮可能湧現，但截至上午11時為止，台中市轄內的市區、快速道路、國道都屬順暢通行狀況。

台中市警局交通大隊表示，截至上午11時掌握，轄內國道1號、3號、4號車流順暢，大雅系統北上匝道車流增加趨勢，交流道周邊路口有交整崗協助交通疏導，目前車行仍依序行進，南屯系統、台中系統、豐原系統也正常，國道3號部分，大甲、沙鹿、龍井、中投等交流道及其周邊道路，也順暢通行。

台中市交大表示，目前市區主要道路部分，無壅塞情形，新光三越、大遠百周邊也無塞車，台74線、台61線快速道路都正常順暢。