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混充茶事件頻傳 賽前抽檢賽後留樣違規公布姓名 今年冬茶評鑑全面實施

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
南投竹山陳姓女茶農買越南茶冒充台茶參賽獲獎，並轉售其他茶行，被彰化衛生局查出，南投地檢署依詐欺罪嫌起訴。圖／南投地檢署提供
南投竹山陳姓女茶農買越南茶冒充台茶參賽獲獎，並轉售其他茶行，被彰化衛生局查出，南投地檢署依詐欺罪嫌起訴。圖／南投地檢署提供

近期越南茶混充台灣茶販賣高價事件頻傳，甚至還參加地方農會的茶葉競賽獲獎；農委會農糧署上周開會檢討，未來茶葉競賽將引進分析技術進行產地鑑別，今年春茶競賽已試辦，而將在今年冬茶比賽中全面實施。

南投縣竹山鎮女茶農，向其他茶商採購採購越南茶葉，參加竹山鎮農會舉辦的杉林溪春茶競賽，竟然還獲得「二朵花」獎項，當時雖切結為台灣茶，但經過農委會茶葉改良場鑑定為境外茶，近期遭檢察官依詐欺罪起訴。

農委會農糧署說，為持續強化維護消費者及國內茶產業權益，今年度冬茶競賽將擴大辦理產地鑑別抽驗，另配合實施參賽者實名制、參賽茶品留樣備查，及違規者公布其姓名及落實違規茶樣連座處置等措施，以賽前精準抽驗、賽後留樣追查方式，防杜不肖參賽者以境外茶魚目混珠，確保各特色茶評鑑競賽公信力及消費者權益。

農糧署表示，去年冬茶及今年春茶評鑑競賽活動，已在南投及嘉義茶區試辦，首次引入農委會茶業改良場開發的茶葉多重元素分析技術，進行茶葉產地鑑別，希望遏止不肖業者以境外茶假冒台灣茶葉參賽。

農糧署表示，今年度的冬茶評鑑競賽活動將全面推動產地鑑別工作，並且配合即將實施的國產茶葉應強制提供溯源資訊政策，相關得獎的茶葉更需提供相關溯源資訊，以維護消費者及茶農權益，防範進口茶混充或偽標國產茶販售。

茶葉 農委會 農糧署

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