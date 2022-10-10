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東北季風增強降溫有感 明天起這些地區降雨機率高

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
今天國慶日天氣好轉，這波東北季風帶來的冷空氣較強，中部以北及東北部會比過去幾天再涼一些。本報資料照片
今天國慶日天氣好轉，這波東北季風帶來的冷空氣較強，中部以北及東北部會比過去幾天再涼一些。本報資料照片

今天國慶日天氣好轉，中央氣象局今晨已經解除大雨特報。

今天東北季風增強，中央氣象局表示，中部以北及東北部氣溫稍降，東北部仍有局部短暫雨，桃園以北 、東部及東南部為短暫雨後多雲的天氣，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨，清晨至上午南部地區亦有零星短暫雨。

中央氣象局說，這波東北季風帶來的冷空氣較強，中部以北及東北部會比過去幾天再涼一些，白天新竹以北及宜蘭高溫只有22、23度，其他地方在25、26度以上，中南部仍有30度左右的高溫，晚上之後，中部以北及東北部低溫會降到20度左右，其他地方約21、22度，各地都會比清晨再涼一些，留意溫度的變化。

明天至周五東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，中南部早晚也涼。氣象局說，由於菲律賓東方海面低壓帶內有熱帶擾動發展的機率，並且朝呂宋島接近，這段期間台灣附近風力持續偏強。

氣象局說，迎風面水氣增多，基隆北海岸及東北部地區降雨機率高，下雨時間長。桃園以北及花東也有局部短暫雨，新竹以南為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。周三至周五東北部地區有局部大雨發生的機率；明天東南部含蘭嶼、綠島及恆春半島沿海有長浪發生的機率，海邊活動注意安全。

氣象局表示，周六、下周日熱帶擾動來到呂宋島附近，台灣附近東北風偏強，水氣更多、降雨範圍擴大，基隆北海岸及東北部地區降雨時間仍長，並有局部大雨發生的機率，北部、東部及東南部地區也有短暫雨，中南部為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。

17日至19日東北風影響，北部及東北部天氣稍涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。

氣象局說，南海至菲律賓東方海面有熱帶系統發展的機率，惟其強度、位置及路徑仍有不確定性，留意氣象局發布的最新天氣資訊。

今天國慶日天氣好轉，這波東北季風帶來的冷空氣較強，中部以北及東北部會比過去幾天再涼一些。本報資料照片
今天國慶日天氣好轉，這波東北季風帶來的冷空氣較強，中部以北及東北部會比過去幾天再涼一些。本報資料照片
今天國慶日天氣好轉，中央氣象局今晨已經解除大雨特報。圖／中央氣象局提供
今天國慶日天氣好轉，中央氣象局今晨已經解除大雨特報。圖／中央氣象局提供
今天國慶日天氣好轉，中央氣象局今晨已經解除大雨特報。圖為未來一周天氣。圖／中央氣象局提供
今天國慶日天氣好轉，中央氣象局今晨已經解除大雨特報。圖為未來一周天氣。圖／中央氣象局提供

氣象局 東北季風

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