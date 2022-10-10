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不斷更新／國慶收假國道9地雷路段 北返上午9時前出發

聯合報／ 記者彭宣雅楊德宜／台北即時報導
國慶日連續假期國道交通疏導措施。圖／交通部提供
國慶日連續假期國道交通疏導措施。圖／交通部提供

（8:30更新）

今天是國慶日連續假期收假日，今天0-5時交通量為5.3百萬車公里，為年平均平日3.5百萬車公里的1.5倍；目前全國道路況皆大致正常，截至7時，交通量為8.1百萬車公里，預估今天交通量為105百萬車公里。

昨天全日交通量為110.6百萬車公里，為年平均平日88百萬車公里的1.3倍，國5交通量為2.9百萬車公里，為年平均平日2.6百萬車公里的1.1倍。昨天下午除國1新竹至湖口、國3關西至大溪昨晚9時後紓解外，其餘路段大致正常。

今天相關疏導措施包括：12-21時封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口、14-21時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口實施高乘載管制、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

預判今天上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭-坪林；建議西部國道南部地區北向用路人上午9時前出發，中部地區北向用路人中午12時前出發；國5北向用路人建議上午9時前出發，節省寶貴時間。

（7:00更新）

今天國慶日連續假期收假日，目前國道交通順暢。高速公路局預估，今天國道交通量為105百萬車公里，為平日年平均88百萬車公里的1.2倍，其中北向交通量可達58百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

高公局預判今天重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統等，建議北向之用路人，南部地區上午9時前、中部地區中午12時前及國5北向上午9時前出發，節省時間。

今天國道交通疏導措施包括：12-21時封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口、14-21時實施國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩及匝道儀控等。

國慶日連續假期國道交通疏導措施。圖／高速公路局提供
國慶日連續假期國道交通疏導措施。圖／高速公路局提供

國道 宜蘭 高乘載管制

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