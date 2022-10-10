快訊

獨／南沙太平島陸沉危機？海平面上升將淹沒新建碼頭

天氣好轉 明低溫下探16度 吳德榮：下周日留意秋颱共伴

聯合報／ 記者彭宣雅楊德宜／台北即時報導
北台灣氣溫漸降、愈晚愈涼，今夜北台灣平地最低氣溫約降至17、18度。本報資料照片
北台灣氣溫漸降、愈晚愈涼，今夜北台灣平地最低氣溫約降至17、18度。本報資料照片

今天國慶日，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天白天天氣好轉，山區及東半部仍有局部零星飄雨的機率。北台灣氣溫漸降、愈晚愈涼，今夜北台灣平地最低氣溫約降至17、18度；中南部白天仍偏熱、早晚涼，日夜溫差大。北部18至26度，中部20至33度，南部22至34度，東部19至31度。

明天北部、東北部多雲，其他各地晴時多雲，北舒適、南微熱，各地早晚偏涼微冷，清晨北台灣平地最低氣溫約降至16、17度。

明晚至周四迎風面水氣增，大台北及東半部轉有局部雨，背風面新竹以南晴時多雲，氣溫稍回升。周五水氣減少，東北部仍有局部短暫雨，大台北多雲，新竹以南晴時多雲。

吳德榮說，周六、下周日迎風面水氣逐日增多，北部及東半部降雨漸趨明顯，影響程度與颱風的動向有關，尚待持續觀察。

吳德榮表示，本周西北太平洋又有熱帶擾動活動，並有發展成颱的機率。歐洲（ECMWF）模式模擬下周日颱風已進入巴士海峽，與東北季風產生共伴效應，下周一在台灣附近迴轉。美國（GFS）模式模擬，時間落後約2天、18日下周二，颱風才進入巴士海峽，之後的路徑則偏西進入南海。但因屬期末的模擬，皆有不確定性，模式會持續調整，應密切觀察。

吳德榮 颱風 新竹

延伸閱讀

花東豪雨 吳德榮：預期一周後秋颱生成 有共伴效應機率

超大豪雨狂轟宜蘭 東北季風異常降水持續 吳德榮：下周低溫下探16度

今起慎防異常降水 吳德榮：國慶日乾冷空氣南下

今明兩天秋老虎發威 吳德榮曝周三轉濕涼「一口氣降10度」

相關新聞

今晚低溫20度 明起雨綿綿到周末

入秋最冷一波東北季風今天南下。中央氣象局表示，今晚到明晨氣溫最低，中部以北、東北部低溫下探至廿度，其他地區也僅廿一、廿二...

國慶北返車潮塞在國道上 部分路段晚間「紅爆」車速剩20多公里

今天為國慶連假第二天，雖然許多地方天氣不佳、整日有雨，仍擋不住民眾出遊車潮。今天一早國道就湧入車潮，直到目前夜間國1、國...

元氣課挑戰系列／告別烏龜頸！3招緩解肩頸痠痛

● 久坐姿勢不良，適時起身動一動

4:43宜蘭近海規模4.3地震 宜花最大震度4級

根據中央氣象局資訊，今晨4時43分發生芮氏規模4.3地震，地震深度18.9公里，震央位於宜蘭縣政府南方43.9公里（位於...

又見猴痘個案 40歲男在美已發病返台確認陽性

國內出現第四例猴痘境外移入病例，為曾赴美、加的40多歲本國籍男子。疾管署發言人莊人祥今天表示，目前個案正在醫院隔離治療中，並匡列醫護、檢疫及防疫人員等低風險接觸者八名...

天氣好轉 明低溫下探16度 吳德榮：下周日留意秋颱共伴

今天國慶日，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天白天天氣好轉，山區及東半部仍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。