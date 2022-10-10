天氣好轉 明低溫下探16度 吳德榮：下周日留意秋颱共伴

今天國慶日，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天白天天氣好轉，山區及東半部仍有局部零星飄雨的機率。北台灣氣溫漸降、愈晚愈涼，今夜北台灣平地最低氣溫約降至17、18度；中南部白天仍偏熱、早晚涼，日夜溫差大。北部18至26度，中部20至33度，南部22至34度，東部19至31度。

明天北部、東北部多雲，其他各地晴時多雲，北舒適、南微熱，各地早晚偏涼微冷，清晨北台灣平地最低氣溫約降至16、17度。

明晚至周四迎風面水氣增，大台北及東半部轉有局部雨，背風面新竹以南晴時多雲，氣溫稍回升。周五水氣減少，東北部仍有局部短暫雨，大台北多雲，新竹以南晴時多雲。

吳德榮說，周六、下周日迎風面水氣逐日增多，北部及東半部降雨漸趨明顯，影響程度與颱風的動向有關，尚待持續觀察。

吳德榮表示，本周西北太平洋又有熱帶擾動活動，並有發展成颱的機率。歐洲（ECMWF）模式模擬下周日颱風已進入巴士海峽，與東北季風產生共伴效應，下周一在台灣附近迴轉。美國（GFS）模式模擬，時間落後約2天、18日下周二，颱風才進入巴士海峽，之後的路徑則偏西進入南海。但因屬期末的模擬，皆有不確定性，模式會持續調整，應密切觀察。