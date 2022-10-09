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明天國慶收假日 國道9大地雷路段快避開

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
今天下午4時36分，國1南向309.9公里3小客車追撞占內線車道，16時41分排除，回堵2公里。圖／高公局提供
今天下午4時36分，國1南向309.9公里3小客車追撞占內線車道，16時41分排除，回堵2公里。圖／高公局提供

明日為國慶日連續假期收假日，交通部高公局預判，明日9大重點壅塞路段為國1北向西螺—埔鹽系統、南屯—后里、苗栗—湖口；國3北向竹山—中興、草屯—霧峰、大山—香山、關西—大溪；國5北向宜蘭—坪林；國6西向舊正—霧峰系統等。

高公局建議，明天北向用路人，若從南部地區出發盡量於上午9時前啟程，從中部地區最好在中午12時前啟程，國5北向則要於上午9時前出發。明天國道交通量預估105百萬車公里，為平日年平均88百萬車公里的1.2倍，北向交通量可達58百萬車公里，為平日年平均1.3倍。

高公局表示，今日中午12時15分於國1南向87.6公里發生2小客車追撞占內線車道事故，8分鐘後排除，後方回堵5公里。下午3時8分於國6西向1.8公里發生2小客車追撞占外線車道事故，15分鐘後排除，回堵2公里。下午4時36分於國1南向309.9公里發生3小客車追撞占內線車道事故，5分鐘後排除，回堵2公里 。

明日國道交通疏導措施包括中午12時至晚上9時封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口、下午2時至晚上9時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、凌晨0時至清晨5時暫停收費、開放路肩及匝道儀控等。

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