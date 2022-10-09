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國內第四例猴痘！40歲男在美已發病 未等檢驗結果即返台

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又見猴痘個案 40歲男在美已發病返台確認陽性

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
莊人祥表示，匡列的八名人員皆為低風險接觸者，因此不會接種猴痘疫苗。路透
莊人祥表示，匡列的八名人員皆為低風險接觸者，因此不會接種猴痘疫苗。路透

國內出現第四例猴痘境外移入病例，為曾赴美、加的40多歲本國籍男子。疾管署發言人莊人祥今天表示，目前個案正在醫院隔離治療中，並匡列醫護、檢疫及防疫人員等低風險接觸者八名，但因為這些接觸者都屬於低風險接觸者，並不會接種疫苗。

莊人祥表示，該個案南部40多歲本國籍男性，於今年9月中旬前往加拿大，隨即前往美國。9月28日在美國身體出現疹子、9月30日低燒、畏寒等症狀，10月5日曾前往當地醫院就醫，醫師診視後進行採檢並接種一劑猴痘疫苗。

但個案未等檢驗結果出爐，即於10月8日返國。入境時自述出現前述症狀，由機場檢疫人員後送就醫，經醫師評估後採檢通報，於今日確認陽性，目前於醫院隔離治療中。經疫調匡列醫護、檢疫及防疫人員等低風險接觸者8名，已進行衛教並自我健康監測21天。

國內採購的猴痘抗病毒藥物和疫苗陸續於七月和九月到貨。不過莊人祥表示，抗病毒藥物主要提供重症及免疫低下確診個案使用，而這名確診者無重症等症狀，因此以支持性療法為主，不會給予藥物治療。

另外，疫苗則給予實驗室執行正痘病毒相關研究人員以及高風險接觸者作為暴露後預防，於四天內接種。莊人祥表示，匡列的八名人員皆為低風險接觸者，因此不會接種疫苗。

疾管署提醒，猴痘傳播對象具侷限性、以親密接觸的人際傳播可能性較高，或與照顧確診者的醫護人員有關。猴痘於今年6月23日公告為第二類法定傳染病，截至今日，累計通報疑似病例36例，4例確診均為境外移入，分別為德國一例、美國三例，其餘32例均排除。

另自6月30日起，疾管署也將具有本土或不明感染源猴痘個案之97個國家旅遊疫情提升至「第二級：警示(Alert)」，國人若前往該些國家，應避免可能與不特定人士密切接觸的社交活動等高風險場域，返國入境時如出現發燒、皮膚病灶如紅疹、丘疹、水泡或膿疱等疑似症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員，並儘速就醫，告知醫師旅遊史及接觸史。

猴痘 莊人祥

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