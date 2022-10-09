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一張圖看天氣！三階段變化曝光 國慶及收假日轉涼下探20度

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
國慶日當天至10月11日清晨，雨勢稍緩、天氣轉涼，低溫下探至20度。本報資料照片
國慶日當天至10月11日清晨，雨勢稍緩、天氣轉涼，低溫下探至20度。本報資料照片

中央氣象局預報國慶連假及收假日天氣，今晚基宜仍有較大雨勢，10日白天雨勢趨緩，但東北季風增強，北台灣轉涼，沿海風較強，11日清晨各地涼，北部、東半部有雨，12日起基宜也有局部大雨。

氣象局表示，今晚至周一清晨東北季風增強，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區仍有較大雨勢，桃園以北、東半部有短暫雨，嘉義以南清晨局部雨。沿海風力增強，風浪轉大。

10月10日國慶日當天至10月11日清晨，雨勢稍緩、天氣轉涼，桃園以北、東半部、馬祖仍有短暫陣雨，但白天雨勢緩和、甚至陽光露臉，新竹以南及澎湖金門為多雲到晴，午後山區、南部地區有局部陣雨，有局部較大雨勢。

氣象局說，11日北台灣轉涼、中南部白天仍熱。清晨有涼意，中部以北及金馬低溫20度左右，其他地區約22度。

此外，11日至14日水氣又增多，桃園以北、東半部有短暫雨，12日起基隆北海岸、宜蘭局部大雨。其他地區及澎湖金門多雲到晴，午後山區、南部地區有局部陣雨。北台灣天氣稍涼、中南部11日及12日夜裡清晨稍有涼意。

15日、16日基宜天氣更加陰雨、局部大雨，北部、東半部、馬祖也有短暫雨，其他地區及澎湖金門多雲，午後局部陣雨。

中央氣象局預報國慶連假及收假日天氣。圖／氣象局提供
中央氣象局預報國慶連假及收假日天氣。圖／氣象局提供

氣象局 國慶 低溫

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